Im Grunde gibt es nichts Passenderes in diesen Tagen, als Alfred Jarry zurück auf die Bühne zu holen. Jenen jung verstorbenen Bürgerschreck, der mit seinem rotzfrechen Raffzahn „König Ubu“ vor 125 Jahren nicht nur die hehre Kunst, sondern auch das sie umschwärmende Bürgertum in ungekannter Direktheit auf das stieß, was parfümierte Nasen nie riechen wollten: den eigenen Dreck. „Schreiße“ ist denn auch das erste Wort des ungehobelten Dickwansts, der nie genug kriegen kann von allem, besonders nicht von Macht und Geld. Die falschen r.s in seinen Worten stören ihn dabei so wenig wie die Klobürste am Tisch oder das fremde Blut, das seinen Weg säumt, denn die Sprache biegt er sich so zurecht wie die Welt überhaupt. Moral oder Logik sind ihm einfach das, wonach der Appetit geht, und für ein, zwei Goldsäcke mehr im „Fynanzstall“ scheut er auch einen kleinen Königsmord nicht, Krieg inklusive.

Kleinwüchsige Schauspieler mit meterlangen Schaumstoffdildos

Heute an aktuelle Staatenlenker und Kriegsgewinnler dabei zu denken, ist natürlich leicht. Der philippinische Filmemacher, Musiker und Poet Khavn aber zielt mit seiner Jarry-Ausgrabung für die Volksbühne noch auf etwas anderes ab. Zusammen mit den kolonialkritischen Romanen des philippinischen Revolutionärs und Nationalhelden José Rizal soll sein „hyperhybrides“ Spektakel „SMAK!“ nicht nur eine Brücke schlagen zwischen einst und jetzt, Europa und Fernost, sondern das post-koloniale Selbstverständnis hierzulande besonders auf die Probe stellen. Dass gerade im Dezember 1896, als Jarrys „Ubu“ in Paris das Licht der Bühnenwelt erblickte, Rizal in Manila von den spanischen Militärs hingerichtet wurde, muss doch etwas bedeuten! Und wenn auch nur im „pataphysischen“ Sinne, gemäß jener absurden Pseudowissenschaft, die Jarrys zweite literarische Großfigur, Dr. Faustroll, erfand und damit die Auflösung aller Realitäten in Möglichkeit verfolgt, die Theorie des Speziellen, statt des Allgemeinen, das Unsichtbare, nicht das Sichtbare.

Lilli Nass Muntere Freaks dominieren die Szenerie.

Auf der großen Volksbühne laufen an diesem lauten, bunten Kostümabend in 100 wirren Akten zu eingängig-schrillen Punkpopsongs Khavns pataphysische Spezialitäten in Gestalt munterer Freaks umher: da sind eine laufende Ananas, eine rosa Cowboyfrau, ein langhaariger Hitler in weißer Uniform und ein knallrotes Teufelchen, alle gemimt von kleinwüchsigen Schauspielern, die meterlange Schaumstoffdildos schwenken und hier und da einen ätzenden Beischlaf simulieren.

Außerdem wuseln ein schlaksiger „Uncle Jesus“ in bekreuzter Bettlakentoga durch die Szene (Maximilian Brauer) und ein auftrumpfender „Pope Moustard“ (Bong Cabrera) mit einem Haifischmaul als Mitra. In diesen zwei setzt die für die Philippinen so wichtige Kritik an dem katholischen Klerus an, die hier allerdings sofort nebulös weiterwandert in die Hauptfigur des Abends, Sisa Jarry, die Lilith Stangenberg als furchterregend starrende Medusa behauptet. Sisa ist eine Figur aus Rizals Roman „Noli me tangere“, eine von einem Pater geschwängerte Filipina, die hier nun ubueske Rache nehmen soll, wovon nur wenig sichtbar wird. All die Hintergründe und Verbindungen der intertextuell aufgeschichteten Figuren liest man besser nach, da auf der Bühne vor allem fröhlich gewippt und getollt wird, während laufende Schriftbänder Handlungen ankündigen, die niemand ausführt.

Lilli Nass Exkremente sind an diesem Abend allgegenwärtig.

Über allem schwebt ein riesiger Kackhaufen als Heiligenschein

Einzig Daniel Zillmann gibt als Ubu mal direkt ein paar pataphysische Prinzipien preis. Ansonsten wird gesungen, besonders hübsch von den beiden philippinischen Gesangsstars Bituin Escalante und Roxlee: die eine als dickbusig gehörnte Walküre Mamamakbeth, der andere als ein märchenhaft goldbefederter Caesar Hazard. Ihre Texte sind lustige Fäkalbeschimpfungen aus Ubus Zitatenkiste, komponiert und begleitet von Khavn selbst und der Band Brezel Göring, die tatsächlich das Zentrum dieses leider viel zu unbedarften Wimmelabends bilden.

An Khavns spannungsreiche Kunstfilme reicht hier nichts heran. Sie stehen im Mittelbau des imposanten Bühnengestells, das mit einem Auge, einem offenen Mund und Zungenrutsche die monströsen Züge eines Riesengesicht andeutet. Aus allen Richtungen hängen Abflussrohre darum herum, die jedermanns Darm-Quintessenzen in Blick halten und natürlich auch so etwas wie kommunizierende Röhren sind zwischen dem Disparaten. Über allem aber schwebt ein riesiger Kackhaufen als Heiligenschein. In Kackzeiten hier also die fröhliche Bühnenkacke. Wirklich schmutzig aber macht die keinen.

SMAK! SuperMachoAntiKristo, Volksbühne, 15.,16., 19., 20., 27., 28. April, 19.30 Uhr, Tel: 24065777