Thronfolge: Stefan Bachmann beerbt 2024 Martin Kusej als Burgtheater-Direktor

Es ist der höchste Thron, aber wohl auch der Job mit der sichersten Schlechte-Laune-Garantie, den das Theater zu bieten hat: Burgtheater-Direktor. Nicht erst seit Thomas Bernhards „Theatermacher“, in dem der österreichische Dramatiker dieses Amt mit Geduld und Genuss in Grund und Boden rammt, ahnt man, dass es seit der Machtverzichtserklärung des letzten Kaisers Karl I. wenige Posten in der stark postenfixierten Welt Österreichs gibt, die mehr Kritik, Missgunst, Intrigen auf sich ziehen – und all dies mit gar nicht mal so schlechten Gründen.

Burschikoser Führungsstil

Denn auf den Burgthron konzentriert sich zu viel und zu schwer zu kontrollierende Macht. Am Montag ist Martin Kusej, der seit 2019 als Intendant amtiert, dem Beispiel Karls I. gefolgt und hat seine Bewerbung für eine Verlängerung seines für fünf Jahre geltenden Vertrags zurückgezogen. Seit Monaten wurde über seine Zukunft an der Burg spekuliert, ausschlaggebend für die Verzögerung, die es nun dem Nachfolger schwer macht, den Laden seriös zu übernehmen, schienen dabei weniger künstlerische Gründe zu sein, über die nicht so viel nach außen drang wie über Kusejs burschikosen Führungsstil. Dass allgemein so viel über den Betrieb gesprochen wird, haben wir auch, aber vielleicht nicht nur der Pandemiekrise des Theaters zu verdanken.

Die Rücknahme der Bewerbung war eine symbolische Handlung, denn die Kulturpolitik hatte offenbar längst einen neuen Kandidaten in petto, dem Deutschen soll ein Schweizer folgen: Stefan Bachmann. Der 56-jährige Regisseur, der schon im zarten Alter von 32 Jahren das Theater in Basel leitete, ist seit 2013 Intendant in Köln. Während seiner Amtszeit wurde das Theater saniert und die Wiedereröffnung immer wieder verzögert. Weil er nun ein Jahr früher geht als geplant, wird es ohne ihn neu eröffnen.

Konflikte auf und hinter der Bühne

Die Karriere des 1966 in Zürich geborenen Bachmanns begann in Berlin, wo er 1987 bei Luc Bondy an der Schaubühne hospitierte und zusammen mit Ricarda Beilharz, Thomas Jonigk und Lars-Ole Walburg das freie Theater Affekt gründete. 1993 debütierte er in der Volksbühne, später arbeitete er vor allem am Maxim-Gorki-Theater. In seiner Laufbahn wurde er fünfmal zum Theatertreffen eingeladen und erhielt unter anderem zweimal den Nestroy-Preis für die beste Inszenierung in Österreich – entstanden an der Burg.

Auch Bachmann wehrte sich 2018 gegen Mobbing- und Machtmissbrauchsvorwürfe, aber mit mehr Erfolg. Sein Vertrag wurde zuletzt im Juli 2021 bis 2026 verlängert. Am Mittwochmittag aber gab die österreichische Regierung offiziell bekannt, dass Bachmann am 1. September 2024 zum Burgtheaterkönig gekrönt wird. Möge es ihm gelingen, die Konflikte im Betrieb institutionell beizulegen, damit die Konflikte auf der Bühne zünden können.