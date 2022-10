Stefanie Reinsperger brilliert als Theatermacher im Berliner Enemble

Es sei ihm gar nicht so sehr um das Stück gegangen, ließ Intendant und Regisseur Oliver Reese im Vorfeld der Premiere wissen, als vielmehr um Stefanie Reinsperger in der Paraderolle dieses Stückes. Und das ist natürlich ein zwiespältiges Lob. Denn zwar ist Stefanie Reinsperger zweifellos ein solitäres Kraftzentrum unter den Schauspielern ihrer Generation, und eine Figur wie den „Theatermacher“ Buscon von Thomas Bernhard zu spielen, der sich über 115 Buchseiten in immer aberwitzigere, dem Widerspruch frönende Größenwahnmonologe hinein fantasiert, ist sicher etwas, wodurch sich ein Schauspieler noch mal in besondere Sphären hinauf (oder hinab) spielen kann. Doch wenn der Regisseur über ein solches Schauspielerfest hinaus dann nicht viel mehr anzufangen weiß mit dem Text, wird es doch schnell fad und zäh.

Eben das passiert an diesem Abend im Berliner Ensemble. Leider! Muss man sofort hinterherschicken. Denn Reinsperger, die in der Vergangenheit allzu oft nur das alle Maße sprengende, emotionale Alphatier auf der Bühne geben musste, kann hier endlich einmal ihre ganze Palette diffiziler Menschendarstellung zum Besten geben.

Ein Dazwischen gibt es nicht

Textkenner mag das wundern, denn der große Staatsschauspieler Bruscon, den Bernhard in dieser pechschwarzen Künstlerkomödie von 1985 in Stellung bringt, ist eigentlich alles andere als ein diffiziler Mensch, vielmehr verkörpert er von Anfang bis Ende einen philosophisch-burlesken Großredner, eine dialektisch dampfende Sprechmaschine, die alles in der Welt durch die dichotomische Schablone von Ideal oder Kloake, Kunst oder Nichtkunst presst und so jeden Gedanken auf direktem Weg immer nur in sein Gegenteil biegt, in die Vernichtung also. Perfektion oder Totalschaden – ein Dazwischen nirgends.

Reinsperger aber zeigt diesen monströsen Wahrheitsfanatiker, der mit seiner kleinen, hörigen Familientruppe auf Tournee durch die Provinz ist, wo er seine Menschheitskomödie „Das Rad der Geschichte“ präsentieren will, eben doch als einen Dazwischenmenschen: einen Verletzten, Verletzlichen, der unter nervösem Schulterzucken leidet und dessen graue, traurige Augen längst verloschen sind unter der Realität des Mittelmäßigen. „Wir gehen auf Tournee und gehen doch nur in eine Falle, eine Theaterfalle“, resümiert Bruscon schon nach wenigen Minuten sein Tun, wobei „Falle“ aus Reinspergers Mund wie „Hölle“ klingt, was die Lage auch genauer trifft.

Zwischen Realismus und Kasperliade

Und diese Theaterhölle wird dann in dem schäbigen, kleinen Saal des Utzbacher Dorfgasthofs zwei Stunden lang durchbuchstabiert an tausend Kleinigkeiten. Hansjörg Hartung hat dafür einen realistischen Dorfsaal als Kastenbühne auf die große Bühne gestellt, die sich nach hinten so verjüngt, dass die Proportionen zu den Spielern darauf sich grotesk verziehen und sogleich die Kasperliade des Ganzen aufruft. Wolfgang Michael mimt als stummer grauer Wirt am Rand ein bizarres Dorfinventar dazu. Tatsächlich wirkt alles an dieser unfassbar biederen Inszenierung wie im Peymann-Theater. Nur eine macht den Unterschied. Das hilft.

