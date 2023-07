Feindschaft bis zum Zungenkuss: Britney und Madonna spielen Schiller

Es ist nicht die einladendste Gegend um die S-Bahn-Station Hegermühle, kurz hinter Strausberg. Unregelmäßiger Bahnverkehr, Baustellen überall und findet man einen Pfad durch die Böschung Richtung Siedlung, landet man zwischen Beton (Wohnblocks) und Beton (Einkaufszentrum). Ja, man muss sich schon ein bisschen durchkämpfen durch die Sprödigkeit dieses Ortes, der zu DDR-Zeiten gerade deswegen von größter Nützlichkeit war. Denn hier, zwischen dichten Kiefernwäldern, war der geheime, zentrale Nachrichtenknotenpunkt der Regierung zu Haus, geschützt durch den damals modernsten Bunker des Warschauer Pakts.

Diese Geheimgeschichte schimmert auch heute noch durch das Gelände, was es für die Kultur gerade so interessant macht. Auf sie stößt man nach circa 15 Gehminuten am Alten Postgelände, wo seit 2016 ein beispiellos zukunftsweisendes Kulturquartier entsteht, das Theater, Ateliers, Werkstätten, Gastwirtschaft und umweltfreundliches Wohnen vereinen will.

Vom Beton zum Holz

Die Andere Welt Bühne, die sich das ehemalige Wasserwerk himmelblau angemalt hat, war neben einer großen Holzwerkstatt 2017 das erste funktionierende Institut dieses Projekts. Mittlerweile lässt sich dort auch essen und trinken und einfach nur rumhängen auf den wunderbar wild bewachsenen Wiesen. Es ist belebter geworden in dem langsam sich vom Beton zum Holz als dominantes Material vorarbeitenden Quartier. Und vor allem das Theater zieht mit seiner neuen Zuschauertribüne samt Klimaanlage mittlerweile Zuschauer vom Jugend- bis zum Rentenalter in die Vorstellungen.

Auch am Premierenabend des vergangenen Wochenendes gehörte diese Zuschauerdiversität mit zum Beeindruckendsten des Abends, an dem der Regisseur Paul Spittler zusammen mit den beiden Theaterleiterinnen Melanie Seeland und Ines Burdow Schillers „Maria Stuart“ auf die imposante Raumbühne gebracht hat. Der klassische Stoff hatte sicher seinen Anteil daran, doch reproduzieren die Inszenierungen hier nie einfach Texte nach, immer ziehen sie ganz unerwartete Folien in sie ein zur Neubetrachtung. Diesmal findet Spittler in den beiden königlichen Rivalinnen Maria und Elisabeth die zwei Queens of Pop: Madonna und Britney Spears. Nicht dass die beiden bis auf Blut verfeindet wären, doch sind sie, wie die zwei Königinnen, jede auf ihre Weise gefesselt, dramatisch Getriebene zwischen Selbst- und Fremdbestimmung.

In hautengen Glitzerfetzen piepst Melanie Seeland als gefangene Maria verzweifelt Britneys „My Loneliness“, während wenig später die bitchig-derbe Ines Budrow als SM-Elisabeth Madonnas „Like a Virgin“ raunt. Große Drama-Shows veranstalten beide, entscheidend aber ist, wer die Strippen im Hintergrund zieht, und da ist die scheinbar so souveräne Elisabeth nicht viel besser dran als die entmündigte Maria Spears. Die Männer, hier in Gestalt der intrigierenden Lords, die in vorproduzierten Videoprojektionen mit dem Rollenspringer Julian Moritz die Dialoge an sich ziehen, manipulieren das Spiel.

Die schillernde Parallele funktioniert. Und während es bei Schiller noch böse endet, flackert in Strausberg schon der berühmte Bühnenkuss zwischen Madonna und Britney von 2003 über die Wände. Eine andere Frauenpower ist möglich – hier mit Mut und Witz eingefädelt.



Maria Stuart. 21. Juli, 19., 25. August, 15., 22. September, 19.30 Uhr, Garzauer Str. 20, Strausberg; Infos und Karten: www.dieandereweltbuehne.de