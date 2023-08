Tanz als Klage: Nichts hat sich geändert nach dem Sieg über den Faschismus

Der Tanz im August beginnt merkwürdig. Alles ist vorbei. So ungefähr scheint die Message des Stücks „Carcaça“ des portugiesischen Choreografen Marco da Silva Ferreira zu lauten. Alles, was war, ist vorbei. Und alles, was sein wird, auch. Nichts bleibt, außer einem diffusen Gefühl, einer Ahnung, dass etwas sein könnte. Irgendwo weit weg, auf einem anderen Planeten.

Streetdance, Clubbing und alte afrikanische Ritual-Tänze fließen ununterscheidbar ineinander. „Carcaça“ ist eine Reflexion über Postkolonialismus. Das Stück hat Ferreira, der selbst vom Streetdance kommt, in die internationale Oberliga der zeitgenössischen Tanzszene katapultiert. Acht virtuose Tänzer amalgamieren die Kräfte der Vergangenheit hinein in eine unwirkliche Zukunft.

Ein Arbeiterlied

Die ersten Reihen im Hebbel-Theater, dem HAU 1, sind gesperrt. Die Zuschauer können dem Geschehen so nicht nahekommen. Aber sie sollen wissen: Irgendwo, weit, sehr weit entrückt, gibt es das, extrahiert aus der Geschichte, eine Vision, eine Glut, die nicht erlischt. Auch wenn alles im Mahlstrom des Kapitalismus verloren scheint. Gegen Ende, in einem der traurigsten und berührendsten Momente des Abends, erklingt ein altes portugiesisches Arbeiterlied. Eine lange, monotone, einfache Klage. Nichts hat sich geändert nach dem Sieg über den Faschismus. Den Bürgerlichen geht es gut, ihre Manieren tragen sie wie Handschuhe, um nichts selbst zu berühren. Und die Arbeiter plagen sich von früh bis spät und haben trotzdem nicht genug zu essen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eine Szene aus „Carcaça“ von Marco da Silva Ferreira José Caldeira

Danach: Großes Finale. Noch einmal berauschender, großartiger Tanz zum elektronisch verfremdeten „Fandango“ von Domenico Scarlatti. Fandango, das ist schwarzafrikanische Musik, die durch die Sklavenwirtschaft über die südamerikanischen Kolonien nach Spanien gelangte. Von Scarlatti im Spätbarock als höfische Musik komponiert. Jetzt von Luís Pestana weiter verwandelt zu elektronischem Clubbing, zu großem Karneval. Es ist ein ambivalentes, offenes Ende.

Am nächsten Abend beschwört Dorothée Munyaneza in der Villa Elisabeth die Vergangenheit. „Toi, moi, Tituba“. Tituba ist eine karibische Frau, die in den Hexenprozessen von Salem verfolgt wurde. Munyaneza, aufgewachsen im Kongo, hantiert in ihrer Performance-Installation mit Neonröhren, tanzt, singt wütend in Mikrofone. Es ist anstrengend, stockend und wird immer dichter. Wieder und wieder beschwört Munyaneza in einem harten, kehligen Gesang: „Do you remember?“ Dieses „Do you remember?“ verlässt einen nicht mehr. Es hallt zurück in Ferreiras Performance und überzieht rückwirkend „Carcaça“ noch einmal mit einer stärker die Gewalt der kolonialen Vergangenheit heraufbeschwörenden Glut. Und es ist auch noch am darauffolgenden Abend im Kopf, wenn im HAU 2 sechs Tänzer der Transgender-Community aus Abidjan etwas aus ihrem Leben erzählen.

Hier geht es nicht um Unterhaltung

Die große Tanzdiven-Show verweigert die Choreografin Nadia Beugré dem Publikum. Stattdessen wilde, treibende Percussion und lauter Gesang zu Beginn. Alles geschieht auf einmal. Die großen Auftritte, der wilde Tanz, das passiert, während das Publikum noch in den Saal strömt und die Plätze sucht. Publikumswünsche nach guter Tanzgender-Unterhaltung, das ist schon mit diesem Auftakt klargestellt, werden hier nicht bedient. Oder vielleicht richtiger: Nicht auf die Weise, wie es erwartet wird. Denn das macht „Prophétique (on est déjà- né.es)“ auch klar: Im zeitgenössischen Tanz ist Drag längst zur Konvention geworden. Und so ist die Show, in der auf absurde Weise mit sehr viel Haar hantiert wird (die acht Tänzer verdienen sich tagsüber ihren Lebensunterhalt als Friseur:innen), in der alle zu einem Rudel Hunde mutieren, das wütend das Publikum, aber sich auch gegenseitig angreift und nur sehr kurz das Elend Transsexueller in Abidjan angerissen wird, eben genau das: Ein Stück, das auf sehr kluge Weise mit diesen Konventionen hantiert.

Nichts anderes macht dann auf großer Bühne, im Haus der Berliner Festspiele, Trajal Harrell. Obwohl man von dem New Yorker, der Voguing im zeitgenössischen Tanz etablierte wie kein anderer, sehr viel mehr erwartet hätte. Denn früher einmal hat Harrell auf sehr anstrengende, aber genialische Weise alle Erwartungen unterlaufen. In seinem aktuellen, mit den Berliner Festspielen koproduzierten Stück „The Romeo“ passiert das nicht mehr. Es ist vor allem eines: Sehr gut gemachte Unterhaltung mit sehr, sehr vielen absurden, auf das antike Rom, auf Quäker, auf alle nur erdenklichen Kulturen anspielenden Kostümen. Auch gut. Aber Munyanezas „Do you remember?“ klingt nicht bis hierher. Und das wiederum ist schon etwas schade in dieser ersten, insgesamt großen Festivalwoche.



Tanz im August bis 26.8. Orte und Termine unter Tanzimaugust.de