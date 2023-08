Als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass die allseits beliebte finnische Kuratorin Virve Sutinen nach neun erfolgreichen Jahren nicht länger das Festival Tanz im August leiten wird, da war die eine oder andere Verstimmung deutlich zu spüren. Entsprechend wurde die Berufung des Portugiesen Ricardo Carmona tendenziell kritisch gesehen. Seit sein Programm bekannt geworden ist, ist von all dem keine Rede mehr.



Man merkt: Carmona, der in den vergangenen zehn Jahren den Tanz des HAU-Theaters programmierte, kennt die Stadt. Der diesjährige Tanz im August ist ein Versprechen. Mit großen, bewährten Namen und mit Themensetzungen, die einiges an Kraft entfalten dürften. Wie gut es aufgeht, wird sich natürlich erst im Verlauf des Festivals erweisen.

Fest steht: Anne Teresa de Keersmaeker kommt. Im Haus der Berliner Festspiele setzt sie sich mit „EXIT ABOVE after the tempest“ mit Shakespeares „Sturm“ auseinander. Als Koproduktion mit dem Haus der Berliner Festspiele ist mit Trajal Harrel ein zweiter Festivalstammgast dabei. Harrel hat mit „Twenty Looks of Paris is Burning at The Judson Church“ Tanzgeschichte geschrieben und mehr oder minder im Alleingang dem Voguing-Stil zu einem neuen Stellenwert in der zeitgenössischen Tanzwelt verholfen. Mit „The Romeo“ setzt Harrel ebenfalls auf einen Shakespeare-Stoff. Zumindest im Titel. Denn bei diesem Choreografen, der zeitgenössische und traditionelle Tanzstile kreuzt und in Verwirbelungen von Imitationen und Parodien jede Art von vorgefertigten Erwartungen unterläuft, ist „Romeo“ in einem sehr weiten Sinn zu verstehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Das Wunder von Marseille“

Bekannte Namen sind aber nur ein Teil des Festivalprogramms. „Es findet derzeit ein Umbruch im zeitgenössischen Tanz statt“, sagt Carmona. Eine neue Generation erobert die großen Bühnen – und von ihren Vertretern sind in diesem Jahr gleich einige zu Gast. Künstler wie Marco da Silva Ferreira, früherer HipHopper. Noch vor ein paar Jahren hätte er sich wohl nicht vorstellen können, dass er einmal Deutschlands größtes zeitgenössisches Tanzfestival eröffnen wird. Jetzt gilt er als Portugals neuester Vorzeige-Choreograf. Mit „Carcaça“ zeigen er und seine zehn Tänzer eine fluide Mischung aus Clubbing, Streetdance und afrikanischen Tanztraditionen zum Festivalauftakt im HAU 1, dem Hebbel-Theater.



Von einem noch größeren Nimbus ist das Ballet National de Marseille umweht, dessen dreiköpfiges Künstlerinnenkollektiv sich (LA)HORDE nennt, vor kurzem noch unbekannt war und jetzt von Journalisten als „Wunder von Marseille“ und „künstlerisch erfolgreichste Ballettkompanie der Welt“ annonciert wird. Na, mal sehen: am Ende des Festivals bei „Age of Content“.

Grundsätzlich gilt als Leitplanke dieses Festivals: Willkommen im Garten. Ein großer Teil der ausgewählten Stücke setzt sich auf die eine oder andere Weise mit Ökologie, mit unserer Abhängigkeit von der Natur, mit der irreversiblen Klimasituation, aber auch damit auseinander, was wir von der Natur lernen könnten und müssten. Kein Wunder. Carmona selbst ist studierter Biologe. Aber natürlich treibt das die zeitgenössische Tanzszene schon seit einer Weile um.



Hochpolitisch etwa bei der Polin Agata Siniarska, die in „null & void“ im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine danach fragt, welche Auswirkungen zerstörte, verminte Landschaften perspektivisch auf das Leben der Menschen haben. Eher beglückend dürfte es bei Chiara Bersani zugehen, die in „Sottobosco“ ihr Publikum mit in das Unterholz eines imaginären Waldes nimmt.

Unseren Koexistenzen, dem Miteinander von Natur und Mensch, eröffnet der diesjährige Tanz im August noch ganz andere Räume als die Berliner Theater (zu denen neben dem HAU, dem Haus der Berliner Festspiele und der Volksbühne auch das Radialsystem, die Villa Elisabeth und die Sophiensäle gehören). Aus einem Open Call wurden 22 Berliner Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die gleich drei Grünanlagen bespielen: den Park am Gleisdreieck, den Stadtpark Lichtenberg und den Volkspark Rehberge.

Er wolle ein Festival für die Stadtgesellschaft machen, sagt Carmona. Und er liebe die Berliner Parks, weil sich dort die Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkünfte mischen. Dass er damit zugleich den Nerv einer laufenden politischen Debatte dieser Stadt trifft, macht es umso spannender. Beim Tanz im August haut die Park-Utopie jedenfalls schon hin: Das Festival ist offen in viele Richtungen. Viele Choreografen vom afrikanischen Kontinent sind dabei. Radouan Mriziga befragt in den Sophiensälen die Kultur der Amazigh, Nadia Beugré im HAU 2 den Coupé Decalé der Elfenbeinküste und die Niederländerin Cherish Menzo begibt sich im futuristischen „DARKMATTER“ in das Universum der Antikörper. Dahin, wo es uns nach gut 14 Tagen mit mehr als 20 Produktionen womöglich alle katapultiert.



Tanz im August vom 9. bis 26. August im HAU 1, 2 und 3, dem Haus der Berliner Festspiele, der Volksbühne, dem Radialsystem, den Sophiensälen der Villa Elisabeth. Zu den Veranstaltungen in den Parks ist der Eintritt frei. Karten und Informationen unter www.tanzimaugust.de