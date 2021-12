Berlin - Wie die Zukunft aussieht? So wie die Vergangenheit. Oder wie ein Mix verschiedener Vergangenheiten, wenn es nach Constanza Macras geht. Durch die Zeiten zappend entwirft die Choreografin in ihrer neuen Arbeit an der Volksbühne eine Gegenwart, die in der ewigen Wiederholung hängen geblieben ist.

Retro ist alles – und so verausgaben sich die Tänzerinnen und Tänzer in „The Future“ mit 1980er-Jahre-Vokuhila-Perücke, Seventies-Stiefeln, als griechischer Gott oder in steinzeitlicher Fellmontur in einer tanztheatralen Abhandlung darüber, wie der Kapitalismus zwar stets das Neue verkündet, aber doch nur Althergebrachtes vermarktet. „Ich bin gleichzeitig erschöpft und überreizt“, jammert Daisy Phillips in einer 80er-Jahre-Clubszene, während sie ihren Körper entschlossen in die wildesten Bewegungen wirft.

Tanz auf der Vulkanin

Ermüdungserscheinungen eines hektisch leerlaufenden Systems zeigt „The Future“ buchstäblich als Tanz auf dem Vulkan. Zwei mit blauen Plastikplanen überzogene Hügel stehen auf der Bühne. Dahinter wird das imposante Bild einer bergigen Seeküste hochgezogen: der Salar de Uyuni in Bolivien, einer der größten trockengefallenen Salzseen der Erde. Entstanden ist er der Mythologie zufolge aus den Tränen und der Muttermilch des weiblichen Vulkans Tunupa, der von den männlichen Vulkanen ihres Kindes beraubt wurde.

Nun weckt die Salzpfanne, Volte der Geschichte, als eine der größten Lithium-Reserven Begehrlichkeiten bei Elektroautokonzernen – und weil bei Macras alles mit allem zusammenhängt, kommt in „The Future“ auch Teslas Gigafactory vor. Als Teil einer dystopischen Zukunftsvision, in der Konsum und Technikeuphorie die Klimakrise befeuern, welche schlussendlich nur die Superreichen mit ihren Raumschiffen und Bunkern in Neuseeland übrig lässt. „Stell dir die Zukunft mit nur diesen Typen vor und ohne all deine Freundinnen und Freunde. Möchtest du so leben?“, heißt es an einer Stelle mahnend. Macras, die für Konzept, Text und Regie verantwortlich zeichnet, wagt also doch eine Prognose.

Inspiriert haben sie zu ihrem an Schauwerten reichen, aber zum Schluss arg ausfasernden Tanz-Theorie-Theater unter anderem der italienische Philosoph und Aktivist Franco Berardi – und die Quantenphysik. Verspricht diese in der Unbestimmtheit, welche durch Teilchen ohne fixierbare, einander vielmehr überlagernde Orte denkbar wird, für Macras doch eine Möglichkeit, aus dem homogenen, leeren Zeitregime von Kapitalismus, Rassismus, Militarismus auszubrechen. „Wollte die Newtonsche Physik nichts lieber, als über Himmel und Erde zu herrschen“, doziert die Tänzerin Sonya Levin, „widersetzt sich die Quantenphysik dem Konzept von Totalität und Ausschluss“.

imago images The Future Regie, Konzept, Text: Constanza Macras, Bühne: Alissa Kolbusch, Kostüme: Eleonore Carrière



Mit: Simon Bellouard, Alexandra Bódi, Emil Bordás, Fernanda Farah, Rob Fordeyn, Johanna Lemke, Sonya Levin, Thulani Lord Mgidi, Daisy Phillips, Miki Shoji



Nächste Termine am 9. und 21. Dezember 2021, 19.30 Uhr, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Karten und Informationen unter: 030 24065777 oder: volksbuehne.berlin

Klingt trocken? Ist es nur bedingt, denn die Bühnenproduktionen von Macras und ihrem multinationalen Ensemble Dorky Park leben vom Clash der Kulturen ebenso wie vom Prinzip des Kontrasts. Und so wird die ellenlange physikalische Abhandlung im Modus einer Sitcom dargeboten – je mehr Theorie, desto mehr Tempo in Macras’ ohnehin schon rasanter Performance, die sich stilistisch aus den Skills der Mitwirkenden von Ballett bis Bollywood speist.

Fernanda Farah, in Macras’ Truppe für das Komödiantische zuständig, rutscht also schluchzend über das bühnenmittig aufgestellte Sofa, nur um dann übergangslos gut gelaunt das „Girl von Ipanema“ zu intonieren. Als Kinder kostümiert, prügeln sich Miki Shoji und Emil Bordás in Zeitlupe auf der Couch, während immer andere Performerinnen als tolpatschiger Lieferdienst im knallgelben Overall einen Fernseher den Plastikhügel hinunterkrachen lassen oder nackt einer Malerin Modell stehen. Rasend schnell werden die spektakulär schönen Kostüme (Eleonore Carrière) gewechselt – und „The Future“ will nicht enden.

Verhalten ist der Applaus, dabei war es ein guter Macras-Abend! Es scheint, als hinge auch die Volksbühne unter René Pollesch und seinem sich der Öffentlichkeit bislang entziehenden Leitungskollektiv fest: in einem nicht neu, sondern letztlich altbekannt gestarteten Loop des Ewiggleichen.