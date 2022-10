Spiellust schlägt Text: Neuentdeckungen in der Ehrgeizfalle 

Zwei junge Regisseurinnen zeigen „Opheliamaschine“ und „Mein Leben in Aspik“ im Werkraum des Berliner Ensembles und in der Box des Deutschen Theaters.

Lassen die großen Theater in der beginnenden Spielzeit noch Vorsicht erkennen in ihren postpandemischen Premierenplänen, bleiben die Nachwuchsförderprogramme unbeschadet prall. Ein schönes Zeichen, sicher. Doch so unbeschwert munter deren Projekte dann über die Studiobühnen fegen, so überspannt ehrgeizig rutschen manche damit doch geradewegs ab in die Ehrgeizfalle der großen Institution. Beides konnte man am vergangenen Wochenende im Deutschen Theater und im Berliner Ensemble beobachten. Wobei die Falle eher im BE zuschnappte, wenn auch nur im kleinen Werkraum, wo die junge litauische Regisseurin Ursule Barto sich an dem Textzombi „Opheliamaschine“ von Magda Romanska ausprobierte.

„Worx“ heißt das Programm, mit dem das BE jungen Regiekräften eine ganze Spielzeit lang Residenz bietet und Mittel überlässt, an der eigenen Kunst zu arbeiten. Dass Barto auch deshalb den Zuschlag bekam, weil sie sich explizit und nah am Zeitgeist mit feministischen Themen beschäftigt, ist nachvollziehbar. Doch hätte man ihr von der Wahl dieses Textes unbedingt abraten sollen. Nicht nur, weil sich Romanskas feministische Weiterschreibung von Heiner Müllers „Hamletmaschine“ aus der Perspektive Ophelias in hohlen Satzgittern und verquirltem Signalwortgeklingel verliert, sondern weil Bartos gut gemeinte Vereinfachungen den Text zusätzlich banalisieren.

Susanne Jansen und Simon Brusis in „Mein Leben in Aspik“ im Deutschen Theater. Arno Declair

Wie Müllers Dänenprinz 1977 steigt nun Ophelia aus ihrer Opferrolle, wofür ein großer Schrank auf der Bühne steht mit einer hölzernen Ophelia-Schablone darin, durch die sie ein- und austritt. Später nehmen Hamlet und Mutter Gertrud denselben Weg. Natürlich bleiben auch diese Austrittsversuche nur Parodie in Variationen, denn wie damals ist die Welt auch heute noch voller Gewalt, Krieg und Ausbeutung. Nur dass die Gewalt nicht mehr bloß „Männerding“ ist. Und so geistert der schlaksige Hamlet Maximilian Diehles als genderfluider Macho durch die Szene, Mutter Gertrud (Hilke Altefrohne) als geschäftskalte Mädchenhändlerin mit Shrimpskopf.

Konzeptuell übersteuert

Ein echter Neugewinn im BE-Ensemble ist die strahlend ausdrucksstarke Nina Bruns, die versucht, der kopfbandagierten Ophelia alle Facetten der Menschlichkeit einzuhauchen. Leider nur ist genau das für dieses kühl kalkulierende Textwesen grundfalsch, womit wir wieder bei der Regie wären, die zwar schöne szenische Details findet, aber keinen intellektuellen Zugriff auf die konzeptuell übersteuerte Vorlage.

Ein bisschen geht es ihr da wie ihrer Kollegin Friederike Drews im DT, die sich einen ähnlich fordernden Stoff genommen hat. Denn Steven Uhlys surreal-schelmischer BRD-Roman „Mein Leben in Aspik“ von 2010 irrlichtert mindestens so gespenstisch durch das inzestuöse Familienlabyrinth seines Personals wie Ophelia durch die Zumutungen der phallischen Mächte. Wer den Roman nicht kennt, wird es schwer haben, den Verwicklungen aus Lügen-, Traum- und Realgeschichte des Icherzählers zu folgen. Mehr inhaltliche Fokussierung hätte gutgetan. Und doch ist dieser Abend ein Glück, denn selten sieht man so ideenreich virtuos mit Masken, Vorhängen und Gesten spielen, wie Susanne Jansen und Simon Brusis es hier tun, während sie durch sechs, sieben Rollen jonglieren. Ein Fest.

