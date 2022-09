Spiel wird Kampf: Ukrainisches Projekt benutzt die Schaubühne als Waffe

„Sich waffnend gegen eine See von Plagen“: Stas Zhyrkov und Pavlo Arie rücken dem Publikum auf den Leib und das Theater in die Nähe von Propaganda.

Szene aus „Sich waffnend gegen eine See von Plagen“ mit Oleh Stefan, Dmytro Oliinyk und Holger Bülow in der Schaubühne.

Szene aus „Sich waffnend gegen eine See von Plagen“ mit Oleh Stefan, Dmytro Oliinyk und Holger Bülow in der Schaubühne. Gianmarco Bresadola

Am Sonnabend zurück aus dem Theater meldeten die Nachrichten erstmals große Rückgewinne russisch besetzter Gebiete durch die Ukraine. Enthusiasmus in ukrainischen Netzwerken, Panik bei russischen Truppen, so der Spiegel. Und warum beginnt diese Kritik eines Theaterprojekts mit Meldungen von der Kriegsfront? Weil sie an jenem Abend nur das fortsetzten, was kurz zuvor in der Schaubühne mittels doku-fiktiver Erzählungen aufgeführt wurde. Der Krieg ging ungebrochen weiter, hier wie dort, nur mit anderen Mitteln.

Vielleicht sollte man deshalb hier auch schon wieder aufhören mit der Kritik, denn wenn Theater nur Teil der Kriegsmaschine ist, und sei es auch nur im Dienst des Angegriffenen, ist es nicht mehr Theater, auch wenn es mit spielerischer Raffinesse so tut. Und spielen können die zwei Schauspieler des Kiewer „Left Bank“-Theaters Dmytro Oliinyk und Oleh Stefan sowie ihr Schaubühnenkollege Holger Bülow zweifellos.

Darf Theater Waffe sein?

Dennoch soll erzählt werden, was hier geschieht. Denn natürlich ist die Ukraine, die in unerträglicher Willkür von Russland überfallen wurde, in einer besonderen Situation und mit ihr die Künstler. Verständlich ist auch: Dröhnen plötzlich Bomben um das eigene Haus und lassen Tote nebenan zurück, schmelzen Gewissheiten zusammen, die kurz vorher noch unumstößlich schienen. Dass man selbst nie zur Waffe greifen würde, zum Beispiel. Und dass Kunst und Theater niemals zur Waffe des Staates werden dürfen.

Genau das aber passiert dem Kiewer Regisseur Stas Zhyrkov und seinem Autor Pavlo Arie mit ihrem Projekt „Sich waffnend gegen eine See von Plagen“. Was tun ukrainische Schauspieler in diesem Krieg, wollten sie fragen. Was macht die Kraft der Waffen mit ihnen? Kann man weiter spielen, wenn die Selbstverteidigung ruft? Als wäre das nur eine Frage freier Entscheidung!

Mit sich im Reinen

Vor einer großen Leinwand, über die Bilder zerstörter Häuser und Panzer flimmern, erzählen die drei aber genau so ihre eigenen Geschichten und die von Schauspielerkollegen, die an die Front wechselten. Ein wirklicher Konflikt zwischen den Seiten bricht dabei nie auf. Wie sie auch nie wirklich eindringen zwischen die Fronten, auch nicht in den interessantesten Passagen gleich zu Beginn, wo nach Identität gefragt wird. Denn wie wurde man überhaupt Ukrainer in dem Vielvölkergemisch des (Post)Sowjetreiches?

Zwar wechseln die Spieler ihre Stimmungen von Ironie zu Trauer, doch inhaltliche Zwischentöne finden sich nie. Bald repetieren sie Verlautbarungen von den Kollegen im Krieg, die zwar Tod und Verwundung beklagen, aber ihren „heldenhaften“ Waffendienst keinen Moment infrage stellen. Wer, wie Oleh, dann doch „nur“ im Theater steht, schaut traurig auf und tröstet sich damit, dass er die Trommel schlägt für diese „Helden“. Dazu gehört dann auch, dass staatlich abgehörte Telefonate russischer Soldaten eingespielt werden, die ihre Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten preisen. Schlimm, keine Frage, aber auch schlicht Propagandamaterial des ukrainischen Sicherheitsministeriums. So köchelt man am Krieg.

