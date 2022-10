„Verrückt nach Trost“: Wer Erlösung sucht, sollte ins Theater gehen

Pflegeroboter sind die Lösung. Sie sind intelligenter und geduldiger, als jeder menschliche Partner es sein könnte, sie lieben es, ihren Besitzern Wünsche und Vorlieben zu erfüllen, von denen diese noch gar keine Ahnung hatten. Sie schauen einem die ganze Nacht beim Schlafen zu, erweisen ihre Verlässlichkeit bei sexuellen Verrichtungen und begleiten einen unerschrocken und sicher in den Tod.

Das Modell, das in den Sophiensälen zusammen mit Charlotte deren 88. Geburtstag feiert, kann sogar Freudentränen vergießen, für Charlotte, wie auf Knopfdruck und zugleich aus innerem Verlangen. Und doch ist dieser Roboter nur der Anfang, wie er sagt. „Du verdienst etwas Besseres als mich. Glaube mir, es geht noch besser, das weiß ich, und das Wunderbare ist, dass ich bei der Entwicklung meines Nachfolgemodells mitarbeiten darf. Das wird der Knaller.“ Wir werden nicht allein sein.

Wir sitzen in der Berliner Premiere von Thorsten Lensings „Verrückt nach Trost“, herausgekommen im Sommer bei den Salzburger Festspielen. Lensing, der zuletzt mit Dostojewskis Karamasow-Brüdern und mit David Foster Wallace’ „Unendlichem Spaß“ immer fettere literarische Vorlagen ergründete, hat zum ersten Mal das Stück selbst geschrieben. Das befreit auch die Zuschauer; man muss nichts mitbringen, um gedanklich einzusteigen, sondern wird bei null abgeholt. Wir erleben eine Handvoll Szenen aus dem Leben zweier Kinder, die im Alter von zehn und elf Jahren ihre Eltern verloren haben, sich spielend in sie verwandeln, um sie am Leben zu erhalten und dann wieder verlieren. Eines dieser Kinder ist Charlotte, sie findet am Ende des Lebens ihr Glück in dem Roboter.

Fast wie ein Mensch

Gespielt wird das Gerät von dem 68-jährigen Schauspieler André Jung, der seine Augen quasiorganisch auf- und zuklappt wie schon zuvor in einer anderen Szene als Affe. Charlotte zupft an den Haarfransen ihres Gegenübers, schaut es dankbar an und erfreut sich an seinem sauber kontrollierten Zuwendungslächeln: „Deine Haut ist dünn, schön, wie Transparentpapier, und diese zarten blauen Äderchen. Wirklich gut gemacht.“ Und auch das mit den Glückstränen kriegt Jung hin – fast wie ein Mensch. Oder eben ein besseres Nachfolgemodell.

Die vier beneidens- und huldigungswerten Lensing-Schauspieler – neben André Jung sind das Ursina Lardi, Sebastian Blomberg und Devid Striesow – sind Hochleistungstransformatoren und zugleich Präsenzmeister. Sie verwandeln sich an diesem dreieinhalbstündigen Abend unter anderem in einen Taucher, eine Stabhochspringerin, einen Orang-Utan oder eine Schildkröte. Sie blicken uns als Wesen an, die schon dem Namen nach andere Wesen sind: als Falscher Clownfisch, als Sonnenblumen-Seestern und Perlhuhn-Kugelfisch – und alles ganz ohne Verstellung, dafür aber mit unerschütterlicher Behauptung.

Zahlen lügen

Der Oktopus von Ursina Lardi ist phänomenal! Man glaubt ihm sofort, dass er es schafft, sich auf der Flucht vor einem Zackenbarsch in einen giftigen Feuerfisch zu verwandeln und in dieser Rolle seinen jagdgierigen Verfolger so gründlich zu überzeugen, dass dieser panisch die Flucht ergreift. An diesem Abend erleben wir den Oktopus in einer etwas statischeren Rolle: als Tisch samt Tischdecke, mit authentisch schräger Platte.

Und dann, mit virtuos hängenden Armen, sogar in der Rolle eines Menschen. Zur Enttäuschung des in den Oktopus verliebten Tauchers verwandelt er sich zwar nicht in eine schöne junge Frau, sondern in eine „alte Schachtel“, aber dies so überzeugend, dass der Taucher sogleich acht Teetassen einschenken will. „Kann ich doch gerade nicht gebrauchen“, sagt das verwandelte Weichtier leicht verstimmt. „Eine reicht.“ Ursina Lardi spielt den Oktopus, der einen Menschen spielt, mit solch innerer Überzeugung, dass es unwürdig für das Publikum wäre, an der Tarnung zu zweifeln. Es kommt gar nicht auf die Idee, die Arme nachzuzählen. Aber siehe da: Es sind zwei!

Ursina Lardi als 88-jährige Charlotte und André Jung als ihr Pflegeroboter. Armin Smailovic

Thorsten Lensing und seine Schauspieler führen ihr Publikum mit den einfachsten Mitteln an die Wunder des Daseins und die Grenzen des Geistes heran. Zwischendurch wird uns in Erinnerung gebracht, dass wir mit über 100.000 Stundenkilometern durchs Weltall rasen. Dazu haben Gordian Blumenthal und Ramun Capaul den Raum gestaltet, indem sie ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von zwei Metern und einer Länge von knapp 20 Metern quer auf die Bühne gelegt haben. Keine Ahnung, was so ein Teil wiegt. Aber als es in seiner geradezu mütterlichen Materialität ein paar Meter auf das Publikum zuwalzt, scheinen sich die Gravitationsverhältnisse der miteinander geteilten Gegenwart zu verändern. Die Sophiensäle neigen sich ein wenig. Alsbald, verspricht uns Charlotte, werden wir erlöst sein. Was kann uns schon passieren?

Verrückt nach Trost, 1., 2., 7., 8., 9. Oktober, 19 Uhr in den Sophiensälen. Restkarten an der Abendkasse, Informationen: www.sophiensaele.com