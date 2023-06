Wer spielt, hat recht: Klaus Maria Brandauer zum 80. Geburtstag

Der österreichische Schauspieler wurde jung zur Legende, weil er an die eigene Begabung glaubt, aber auch an die weltverändernde Kraft der Schauspielkunst.

Als Klaus-Maria Brandauer der Berliner Zeitung vor ein paar Monaten ein Interview gab, wunderte ich mich beim Abtippen über diesen Satz: „Ich bin nicht ins Theater gegangen, damit ich mich produziere und zeige, was ich kann.“ Wie bitte? Doch, das war unverkennbar die Stimme von Brandauer. Wie konnte es sein, dass ich nicht nachfrage oder gar in Lachen ausgebrochen bin?

Brandauer, der an diesem Donnerstag 80 Jahre alt wird, ist einer der wenigen Hollywoodstars, die das deutschsprachige Theater hervorgebracht hat. Seine Eitelkeit ist burgtheatersprengend, er weiß, wo die Rampe und das Licht sind, er kennt die Wirkung seiner Stimme, seines Augenzwinkerns, er ist ein Equilibrist der Manierismen und ein Athlet der Präzision. Der Mann nimmt sich viel Zeit, um Rollenangebote zu prüfen, er beginnt auch mal Proben, um dann, wenn es seiner Meinung nach nicht passt, wieder auszusteigen. Er kann es sich leisten.

Der Mann beansprucht für sich das Ideal der zweckfreien und bedingungslosen Schauspielkunst und sieht es verwerflicherweise nirgends in die Wirklichkeit umgesetzt. Außer vielleicht an seinem eigenen Theater tief im Gestein der Alpen – zumindest kommt er ins Schwärmen, wenn er von den Proben in einem stillgelegten Salzbergwerk in seiner Heimat am Altausseer See erzählt, wohin er sich mit Eleven zurückzieht, um frei von der Welt zu sein, sich zu bilden, in einen Text einzudringen, den Geist des Dichters zu schmelzen, sich die Situationen zu vergegenwärtigen, dem Flow hinzugeben und zu spielen.

Das geistige Spielgehäuse des Brandauer

Dass ich während des Gesprächs nicht über den eingangs zitierten Satz gestolpert bin, lässt sich nur dadurch erklären, dass er im Zusammenhang organisch und logisch erschien. Und dass er der Wahrheit entspricht. Seine Eitelkeit dient keinem Selbstzweck, sie ist ein Steinchen in dem geistigen Spielgehäuse, das Brandauer sich errichtet hat. Klar ist er toll und allemal wichtiger als jeder Regisseur, aber dafür kann er ja nichts. Es geht ihm tatsächlich nicht um sich selbst und auch nicht um seine jeweilige Rolle, sondern um das Stück als Ganzes, den darin eingefrorenen Geist von Leuten, die über zweifelsfreies und unanfechtbares Menschenwissen verfügten. Menschenwissen, das wir Heutigen brachliegen lassen, über das wir an der Hand des Zeitgeists achtlos hinwegfegen. Dass wir immer wieder in dieselben Fallen tappen und dieselben Debatten führen, könnte dafür sprechen, dass diese Diagnose stimmt.

Brandauer, der 1943 als Klaus Georg Steng in Bad Aussee, Steiermark, auf die Welt kam, sein Schauspielstudium an der Stuttgarter Kunsthochschule nach zwei Semestern abbrach, debütierte vor 60 Jahren als Claudio in Shakespeares „Maß für Maß“ in Tübingen. Er ließ sich von den Flügeln der Begabung und des Glücks von Erfolg zu Erfolg – und nach Wien tragen, war am Theater in der Josefstadt und dann am Burgtheater engagiert, erjagte Titelrolle auf Titelrolle: Romeo, Jedermann, Hamlet, Nathan, Wallenstein, Ödipus, Lear. Letzteren würde er glatt noch einmal spielen, wie er sagte.

Andächtig wurde er bei unserem Gespräch allerdings nur beim Rückblick auf seine Zusammenarbeit mit dem ungarischen Filmregisseur István Szabó und dessen Europa-Trilogie: „Mephisto“ (1981), „Oberst Redl“ (85) und „Hanussen“ (88). In diesen Arbeiten mit einem mehrsprachigen Cast und im Erreichen dieser oscargarnierten künstlerischen Höhe sah Brandauer nicht weniger als die europäische Utopie für die Leinwand verwirklicht – und siehe da, als hätte die Welt nur auf solche Sinnstiftung gewartet, fiel kurz danach der Eiserne Vorhang. Fast scheint es, als hätten die Selbstgewissheit Brandauers und sein Glauben an die Kraft der Kunst Haarrisse bekommen, nachdem klar wurde und nun mit dem Krieg Russlands einmal mehr vor Augen tritt, dass die Welt einfach nicht klüger werden will. Wir gratulieren und halten den Kitt bereit.