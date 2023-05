Das Wiener Theatertreffen-Gastspiel erzählt von abwaschbaren Klerikal-Faschisten

In den Falten der Mutter Gottes: Maria Lazars Roman „Die Eingeborenen von Maria Blut“ in der Wiener Inszenierung von Lucia Bihler beim Theatertreffen.

Das größte Pfund dieses Abends ist die Entdeckung seiner Vorlage: Maria Lazars Roman „Die Eingeborenen von Maria Blut“, der erst zehn Jahre nach dem Tod der Autorin und zwanzig Jahre nach seiner Entstehung, 1958 veröffentlicht wurde. Heraus kam er dann nicht etwa in Lazars Heimat Österreich, sondern in der DDR, was zweifellos auch schon eine Menge aussagt über die Schlagkraft und schonungslose Klarsicht dieser Gesellschaftssatire sowie ihre formale Eigentümlichkeit, die vom Aufstieg des Faschismus erzählt und noch zwölf Jahre nach Kriegsende in Österreich und der BRD auf Taubheit stieß.

Verwunderlich eigentlich, denn das unüberhörbare gesellschaftliche Raunen, sein Klatschen, Verleumden, Aufbauschen ist das giftige Zentrum dieses eigentlich zentrumslosen, von Mund zu Mund mäandernden Romans. Und dennoch dreht sich dieses Stimmengewirr nur um eins: das fiktive Wallfahrtsörtchen Maria Blut, das besessen ist von der immerfort reinigenden, heiligen Kraft seiner Marienstatue. Aber auch Maria kann die Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre nicht abwenden von dem heiligen Nest, weshalb es ebenso als Nukleus der historischen Gemengelage insgesamt erscheint, in der ein verkrachter Provinzkünstler erst zum Messias stilisiert, dann zum Schlächter der halben Welt werden kann.

Dass die Regisseurin Lucia Bihler den erst 2015 wieder aufgelegten Roman für das Wiener Akademietheater inszenierte, ist sicher als eine späte Wiedergutmachung an der Autorin zu verstehen. Doch entfaltet sich in dieser Produktion nun auch das ganze österreichische Lokalkolorit, vor allem das Klerikal-Faschistische der Vorlage, das heute hier in Berlin eher weit weg scheint.

Kindliche Plastikköpfe

Dabei macht die weinende Riesenmadonna in der Bühnenmitte, die gütig ihren blauen Mantel über die gesamte Spielfläche ausbreitet, zweifellos schönsten Eindruck. Wie kleine Käferchen kriechen die „Eingeborenen“ aus seinen Falten und schmiegen sich betend an den Mutterleib, während im nächsten Moment ihre großen, kindlichen Plastikköpfe aber schon wieder zusammenstecken und lästern. Hier gibt es nichts Privates, jeder weiß alles von jedem und wenn nicht, wird ihm etwas angehängt. Erst recht den Kirchenfernen, wie dem Sozialdemokraten Lohmann, den man des Mordes beschuldigt, und dem jüdischen Anwalt Meyer-Löw, dem man Betrug vorwirft. Die Dorfgemeinschaft ist die ältere Gestapo.

Bihler zeigt die böse Unschuld dieses Treibens in einem grotesken Puppentheaterambiente, in dem die dörflichen Kindsköpfe immer schon eine Art abwaschbarer Metzgerskleidung tragen. Der Clou: außer ein paar Zentralfiguren spricht niemand hier direkt. Im fliegenden Wechsel werden die Reden vielmehr vom Rand her eingesprochen, was sich für die Posierenden im Rampenlicht natürlich günstig auswirkt auf jedwede Verantwortung für Gesagtes. Das ist alles sehr raffiniert und sinnvoll ausgedacht und dennoch hinkt das eher biedere Spiel der Puppenmenschen hinter der grotesken Erscheinung des Ganzen her. Trotz Überzeichnung bleibt alles viel zu niedlich. Und ja, zu österreichisch.



Das Theatertreffen geht noch bis 29. Mai. Karten und Programm unter www.berlinerfestspiele.de