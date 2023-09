Eine ungefähr drei Zentimeter große Kakerlake sitzt auf der Scheibe des Bungalows. Wir sind im Schaubühnenstudio und sehen „In Memory of Doris Bither“, eine ansonsten überaus aseptische, von Heinrich Horwitz, Ruth Rosenfeld und Kate Strong diszipliniert durchexerzierte Kreation der jungen Regisseurin Yana Thönnes. Nur weil sie aus Kunststoff ist, heißt das nicht, dass das Insekt nichts täte. Es zieht die Aufmerksamkeit auf sich und verschiebt die Wahrnehmung der Zuschauer. Alles, was sich in dem Haus abspielt, so systematisch der Flausch der Auslegeware auch gesaugt sein mag, ist kontaminiert, befallen, beschädigt, beschmutzt. Pardon, das ist speziezistisch und wertet das Insekt ab, aber es geht hier um vorbewusste Instinkte. Es juckt.

Die Geschichte von Doris Bither

Doris Bither, eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern, gab es wirklich, sie hat in den 1970ern etwas Schreckliches erlebt. Sie wurde sexuell missbraucht und vergewaltigt. Ihrer Wahrnehmung nach von einer „Invisible Entity“ (einem unsichtbaren Wesen) in ihrem eigenen Haus. Aha. Alles klar. Wieso sollte man ihr das glauben?



Halt. Warum werden Vergewaltigungsopfer gezwungen, anschließend auch noch ihre Glaubwürdigkeit zu verteidigen? Zumal die Beweislage oft unzureichend und das Verfahren demütigend ist. Yana Thönnes spitzt die Frage mit dem Bither-Fall zu: Werden wir zu Mittätern, die das, was dem Opfer widerfuhr, durch unsere Befragungen fortsetzen? Wenn wir sie strukturell immer wieder als Objekt zurück in das Narrativ zwingen? Andererseits: Könnten oder dürften wir es unterlassen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schwung haben die Aussagen von Bither bekommen, weil Polizei und Parapsychologen in ihrem Haus auf unerklärliche Phänomene gestoßen sein wollen: Ein Topf, der aus einem Schrank flog, Leichengeruch, solche Sachen. „The Invisible Entity“ hieß dann ein Horrorfilm nach der „wahren Geschichte“, die vorher schon Gegenstand eines Bestsellers war. Obwohl Doris die Geschichte nicht mehr gehört, sondern uns, die wir sie hören und weitererzählen, lässt die Geschichte sie nicht mehr frei. Heute sind wir „The Invisible Entity“ und tun ihr immer weiter Gewalt an.

Dieser ausweglose Zustand wird mit erbarmungsloser formaler Strenge vermittelt, die den Zuschauer in den Schmerz der Langeweile zwingt und ihn straft. Es sind nur 70 Minuten, aber der Horror des Stillstands arbeitet mit der Ewigkeit zusammen.



In Memory of Doris Bither. 28. Sept., 3., 4., 6.–11. Okt., jeweils 20.30 Uhr in der Schaubühne (Studio), Karten unter Tel.: 890023 oder www.schaubuehne.de