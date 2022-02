Mit dem Theatertreffen (6. bis 22. Mai) leistet sich der Betrieb in den katastrophalen Pandemiezeiten die Wohltat der Routine. Am Mittwochabend schloss die siebenköpfige Jury ihre Diskussion ab und verkündete am Donnerstagmittag das Tableau derjenigen Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum, die sie der Festspielintendanz zur Einladung vorschlägt. Im Mai dann werden die zehn Gastspiele beim Theatertreffen präsentiert, um damit, so ist es in der Verfahrensordnung formuliert, „einen Mittelpunkt des Vergleichs, der Diskussion, des Meinungsaustausches und der Orientierung vor nationaler und internationaler Öffentlichkeit“ zu bilden.

Das ist sinnvoll, denn die Theaterwelt war dank der Lockdowns und Sitzplatzreduzierungen fragmentiert wie nie – und dabei grundsätzlichen Sinnfragen ausgesetzt. Entsprechend erschwert und unter erhöhtem Einfluss des Zufalls dürfte sich der Entscheidungsfindungsprozess vollzogen haben, sodass es nun sicher viel zu nörgeln gibt, aber das kann wohlig zur Kenntnis genommen werden, denn auch das gehört zur Routine.

Toll ist jedenfalls von Berlin aus gesehen, dass es Yael Ronens „Slippery Slope. Almoust A Musical“ auf die Liste geschafft hat und damit der Machtmissbrauchsdiskurs in humorvoller Brechung. Und es gibt noch eine zweite Berliner Produktion vom Hebbel am Ufer (HAU), nämlich: „All Right. Good Night“, das Demenzstück von Helgard Haug. Auch Hamburg ist mit zwei Produktionen eingeladen: vom Thalia „Doughnuts“ von Toshiki Okada und vom Schauspielhaus Signas (Signa Köstlers) Performance-Installation „Die Ruhe“. Aus Mannheim kommt „Die Jungfrau von Orleans“, Regie: Ewelina Marciniak, aus Dresden „Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie“ von Soeren Voima nach Molière und Thomas Piketty, inszeniert von Volker Lösch.

Von den Münchner Kammerspielen und dem Schauspiel Hannover sind zwei Theatertreffen-Debütanten eingeladen: Pınar Karabulut mit ihrer Inszenierung von Sivan Ben Yishais „Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)“ und Lukas Holzhausen mit „Ein Mann seiner Klasse“ nach dem Buch von Christian Baron. Die letztjährigen Dauergäste Christopher Rüping und Claudia Bauer dürfen sich erneut über Einladungen freuen, Rüping kommt mit einer Stückentwicklung nach Dante, Meat Loaf und Britney Spears: „Das neue Leben. Where do we go from here“ und Bauer mit „Humanistää!“ nach Ernst Jandl.

Die Jury war fleißig wie noch nie. Insgesamt wurden 540 Inszenierungen in 63 Städten (ausnahmsweise auch per Video) gesichtet, einer der Juroren hat allein 232 gesehen. Weiterhin gilt die Frauenquote, die vorerst bis 2023 dafür sorgen soll, dass die Hälfte des Tableaus von weiblichen Regiepositionen stammt. Sie wurde übererfüllt: 200 der 520 Sichtungen erfüllten diese Bedingung, bei der Schlussdiskussion stand es 14 zu 18, und am Schluss machen die Frauen mit sechs Inszenierungen das Rennen. Es wird das letzte Theatertreffen unter der Leitung von Yvonne Büdenhölzer sein, deren Vertrag zum Ende des Jahres ausläuft. Sie freut sich auf eine neue Aufgabe, die sie aber noch nicht verraten hat.