Berlin - Das Schaubühnenpublikum macht mit Caroline Peters ganz schön was mit: Vor zwei Monaten spielte sie in „Yerma“ (Regie: Simon Stone) eine Oberschichtsfrau, die wegen ihres unerfüllten Kinderwunsches mit dem Ticken der biologischen Uhr dem Wahnsinn verfällt und zum Küchenmesser greift. Und jetzt, in der am Sonntag zur Berliner Premiere gekommenen Inszenierung von Thomas Ostermeier, ist sie als Christine gegen Ende ihrer fruchtbaren Jahre sehr deutlich gesegneten Leibes. Und auch diesmal wird sie den Verstand darüber verlieren, denn das Stück heißt „Ödipus“.

Christine hat schon zu Beginn des Stücks von der Schaubühnen-Hausautorin und Dramaturgin Maja Zade einiges durch. Vor kurzem erbte sie das eigentlich gut laufende Familienunternehmen, Pflanzenschutzmittelbranche, von ihrem Mann, der bei einem Autounfall nahe einem niedersächsischen Dorf ums Leben kam und ihr, weil er einen Lastwagen mit Chemikalien steuerte und einige Kinder nun über Atemprobleme klagen, eine veritable Firmenkrise hinterlassen hat.