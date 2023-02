Thomas Ostermeier: „Mich interessiert keine Verwandlung, sondern Wahrheit“

Tschechow und die Schaubühne, da denken Theaterfreunde an die seligen Achtziger, als Peter Stein im Schatten der Mauer an seiner Legende feilte. Wenn jetzt sein Nachfolger Thomas Ostermeier, seit mehr als zwanzig Jahren im Amt, zum ersten Mal selbst Tschechow an dem Haus inszeniert, werden unscharfe, überstrahlte Erinnerungen wach.