Die Deutsche Oper hat Besetzungsprobleme, wie sie auf Nachfrage der Berliner Zeitung einräumt. Es geht allerdings nicht um einen unpässlichen Startenor, der kurzfristig umbesetzt werden muss. Man finde gerade keinen geeigneten Esel, der die Rolle in Katharina Thalbachs Inszenierung „Der Barbier von Sevilla“ übernehmen kann, nachdem die Eselin Sina vor einiger Zeit gestorben ist. Mit Sina habe man ein Tier verloren, dass sichtliche Freude an der Bühnenarbeit gehabt habe, wie es heißt, sie sei im Team schon liebevoll als Rampensau tituliert worden.

Dass die Vorstellungen derzeit ohne den Auftritt eines lebenden Esels auskommen, sei keine Reaktion auf Proteste und keine generelle Entscheidung gegen lebende Tiere auf der Bühne. Die Tierschutzorganisation Peta hatte in einem offenen Brief den Einsatz des Esels drastisch als „Bühnen-Zwangsarbeit“ kritisiert und teilte nun ohne offizielle Bestätigung seitens der Oper mit, dass das Haus „offenbar“ den Esel gestrichen habe.

Es ist verständlich, dass es die Oper nicht gern sieht, wenn eine Nachricht aus dem Esel oder seiner Cancelung wird. Zumal der Auftritt sich in Aufwand und Wirkung, verglichen mit vielen anderen Beispielen von Tiereinsätzen, in eher kleinem Rahmen hält – und der Verzicht auf ihn keinen relevanten künstlerischen Eingriff in das Gesamtwerk darstellt. Der Esel sei nur einmal über die Bühne gelaufen und habe keine tragende Rolle gespielt. Dass das Thema „Tiere auf der Bühne“ in den letzten Jahren eine neue Bewertung und Sensibilität erfährt, begrüßt das Haus.

Der Tierschutz sei dem Haus grundsätzlich wichtig, deshalb arbeite es nur mit professionellen Tiertrainern und entsprechenden Agenturen zusammen. Dass diese wenig Interesse daran haben, die geweckte Aufmerksamkeit der Tierschützer auf sich zu ziehen, macht die Suche nach einem Eselersatz vielleicht sogar noch schwerer.

Die Interessen der Menschen und der Tiere

Die Tierschutzorganisationen hingegen wollen ein Politikum aus dem vergleichsweise harmlosen Fall machen, um tierethische Grundsatzfragen aufzuwerfen – und zu beantworten: „Wir wenden uns gegen den Einsatz von allen lebenden Tieren in der Unterhaltungsindustrie – so wie gegen den Einsatz von Tieren zu jeglichen menschlichen Zwecken“, sagt Vera Christopeit der Berliner Zeitung. Sie ist Justiziarin von Peta Deutschland und sieht die Unterhaltungszwecke des Menschen gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Tiere als nachrangig an. „Allein ein Zweifel daran, ob das Tierwohl verletzt sein könnte, muss ausreichen, um ein Tier nicht einzusetzen. Die Idee, dass die Interessen der Tiere nach denen der Menschen kommen, ist aus unserer Sicht speziesistisch und damit ethisch nie vertretbar.“



Christopeit beobachtet in der Gesellschaft ein zunehmendes Befremden über den Gedanken, dass Tiere überhaupt zur Unterhaltung dienen könnten. „Wir hoffen sehr, dass sich diese Auffassung durchsetzt und in naher Zukunft überhaupt keine Tiere mehr zu Unterhaltungszwecken eingesetzt werden.“