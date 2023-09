Das TAK, Theater Aufbau Kreuzberg am Moritzplatz, nimmt einen wegen rassistischer Vorwürfe in die Diskussion geratenen Abend ins Programm auf, wie das Haus in einer Pressemitteilung verkündet. Es geht um „The Dark Side of the GDR“ und im Mittelpunkt stehen demnach, Achtung, Zitat: „Gretchen und Bibi, das ‚Zigeunermädchen‘ und die ‚Mulattin‘, zwei Paradiesvögel im Land der proletarischen Kleinbürger und Funktionäre.“

Die beiden in Ost-Berlin geborenen Künstlerinnen Bibiana Malay und Grit Diaz de Arce setzen sich in der szenisch-musikalischen Lesung mit dem weitgehend unbeachteten Teil der ostdeutschen Geschichte auseinander, die ja auch in ihren Hauptsträngen noch lange nicht zu Ende erforscht und auserzählt ist: mit dem nicht nur von Solidarität und Völkerfreundschaft, sondern auch von Alltagsrassismus geprägten Umgang mit People of Color. Beide haben deutsche Mütter und afrikanische Väter und nehmen für den Abend die autobiografische Perspektive ein. „Welche Rolle war für uns vorgesehen und wie sind wir mit unserem fremden Aussehen umgegangen? Haben wir rebelliert, oder uns angepasst? Anhand von Tagebüchern, Briefen, Stasiakten und skurilen Selbstbekenntnissen singen und musizieren sich Gretchen und Bibi durch den Abend und durchleuchten ihre Kindheit hinterm antifaschistischen Schutzwall.“

In dem Leipziger Museum für bildende Künste wurde dieser Abend im Juni beim Eröffnungsprogramm der Ausstellung „Re-Connect – Kunst und Kampf im Bruderland“ über Künstler of Color in der DDR in Ausschnitten gezeigt. Weil in den Texten und zeitgenössischen Zitaten rassistisches Vokabular wie „Neger“, „Mulatte“ oder „Zigeuner“ vorkommt und die Arbeit nach Meinung von anderen am Programm beteiligten und von Rassismus betroffenen Künstlern rassistische Stereotype reproduziere – wie das vom promiskuitiven Schwarzen, der sich nicht um seine Kinder kümmert – kam es zum Eklat, die Berliner Zeitung berichtete. Die Aufführung wurde aus dem Programm genommen und erst nach vielen Gesprächen mit vielen Beteiligten und unter Verwendung von vielen Trigger-Warnungen im August nachgeholt.

Der Musikerin Grit Diaz de Arce und der Schauspielerin Bibiana Malay, die sich 2019 begegnet sind und feststellten, dass ihre Väter einander gekannt haben mussten, kam es nie auf einen Skandal an. Möge er nun in einem ersten Schritt für die Aufmerksamkeit gesorgt haben, die das Thema braucht. Und für die differenzierte Auseinandersetzung, die hoffentlich folgt. Die Berliner Premiere findet am 8. Oktober, 19 Uhr, im TAK statt, Karten und Informationen unter Tel.: 50567000 oder www.tak-berlin.de