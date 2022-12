Tyrannen sind Spielverderber: „Caligula“ in den Kammerspielen

Zum Wesen der Tyrannei gehört, dass sie undramatisch ist. Denn der Tyrann handelt nicht, wie er muss, sondern wie er will. So funktioniert, weil der Unterschied zum unfreien Zuschauer prinzipiell ist, die Identifikation nicht mehr, und zwingende Situationen lassen sich auch nicht bauen, wenn der Protagonist je nach Gusto die Regeln bricht. Deswegen kann man mit Tyrannen auch nicht verhandeln, sie halten sich an nichts. Umbringen und fertig – das ist, bei allem Gerede, das diesen Ausgang verzögert, nicht abendfüllend.

1938 war Albert Camus als 25-jähriger Dramatiker und Philosoph unerschrocken genug, „Caligula“ dennoch zu schreiben, eigentlich wollte er selbst den jungen römischen Kaiser spielen, woraus aber wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Tyrannei nichts wurde. Erst 1945 fand die Uraufführung statt. Der Erfolg hält bis heute an, das Zeitdokument mit Ewigkeitsanspruch wird immer wieder aus der Schublade geholt, um den Freiheitsdiskurs zu erden. Und als solches funktioniert es, denn dem Publikum wird der Gedanke gründlich ausgetrieben, dass es erstrebenswert wäre, konsequent frei zu sein und zu handeln. Denn dann ist alles sinnlos und das Leben, siehe Anfang, undramatisch, depressiv und langweilig.

Rhetorische Brillanz und edle Argumente in der Gegenrede sind nicht zu erwarten, wenn auch die Regeln des Denkens dem Willen und der Laune des Kaisers unterworfen sind: „Ich habe beschlossen, logisch zu sein. Und da ich die Macht habe, werdet ihr sehen, wie teuer die Logik euch zu stehen kommt. Ich werde die Widersprechenden und die Widersprüche ausrotten“, kündigt er an und macht gleich mit dem ersten Axiom einen Fehler, indem er behauptet, dass die Patrizier das Leben nicht achten würden, weil sie den Staatsschatz für lebenswichtig halten. Wieso sollte das eine das andere ausschließen? Aber egal, die Willkür fordert Konsequenzen und die Bürger werden, sobald sie ihr Testament geändert und Rom als Erben ihres Vermögens eingesetzt haben, hingerichtet. Keine nachhaltige Wirtschaftsstrategie.

Noch labere ich

In der aktuellen Inszenierung von Lilja Rupprecht in den Kammerspielen des Deutschen Theaters ist der Tyrann, gespielt von Elias Arens, nun wirklich kein besonders helles Licht, auch wenn er am Beginn noch so glitzert in seinem Paillettenanzug. Rom besteht aus einer dunklen Aschewanne und ist – auch wenn Nero ein paar Jahre nach Caligula regierte – offenbar schon längst abgebrannt. Die untergebenen Herren bringen Farbe in das Ganze, weil sie neben Langhaarperücken und BHs, rote Feinstrumpfhosen oder rote Latexbodys mit Schleife vor der Brust tragen müssen, bevor sie auf eine Weise umgebracht werden, dass das Theater eine Triggerwarnung für nötig hält. Aber auch diese Erwartung wird enttäuscht.

Fast zweieinhalb qualvolle, verblasene, pathetisch gespreizte Stunden suhlt sich der Abend auf der Stelle, bis das sparsame Licht gänzlich erlischt, ironischerweise zu den Worten „Noch lebe ich“, eigentlich müsste es heißen „Noch labere ich“. Dass der frei gelassene Sklave Helicon, der Caligula den Mond bringen soll, von vier Schauspielern des Inklusionstheaters Rambazamba gespielt wird, bringt einen nur für Momente zurück auf die lebensbejahende Spur. Was für ein depressiver Kitsch.

