Der ehemalige Intendant der Berliner Volksbühne Klaus Dörr hat einen Gerichtsprozess gegen die Tageszeitung taz gewonnen. Dem Blatt war zuvor bereits durch einstweilige Verfügung bei Strafandrohung untersagt worden, Klaus Dörr des Upskirtings zu bezichtigen. Upskirting bedeutet „Unter den Rock fotografieren“ und ist eine Straftat. Natürlich wirkt allein die bildliche Vorstellung, der Intendant habe solche Fotos an seinem Haus gemacht, hochgradig absurd. Die taz, die diese Behauptung in einem Text von 2021 tilgen musste, geht indes weiter gegen das Urteil vor.

In der Veröffentlichung hatte die Redakteurin Viktoria Morasch den Intendanten als übergriffigen Sexisten diffamiert. Daraufhin trat Klaus Dörr im März 2021 von seinem Amt zurück – drei Jahre, nachdem ihm die Interimsintendanz für die verwahrloste Bühne übertragen worden war, drei Monate vor Auslaufen seines Vertrages, drei Tage nach Erscheinen des taz-Artikels. Er übernahm Verantwortung für den öffentlichen Furor, den die taz verursacht hatte, bedauerte, Kolleginnen mit Worten oder Blicken verletzt zu haben.

Zugleich wies Klaus Dörr, 60, die Vorwürfe zurück. Sein Anwalt ging gegen mehr als ein Dutzend Presse-Veröffentlichungen juristisch vor, gegen die taz vor Gericht. Das Blatt hatte dem Intendanten vor allem „Anstarren“ vorgeworfen, dazu Unkonkret-Allgemeines wie „enge, intime, körperliche Nähe und Berührungen, erotisierende Bemerkungen“, Mobbing, Machtmissbrauch. Die Berliner Zeitung recherchierte später, was genau das eigentlich hatte heißen sollen: Machtmissbrauch oder intime körperliche Nähe.

Wie die „Skandal-Übergriffe“ tatsächlich aussahen, steht in den Gedächtnisprotokollen der sieben Beschwerdeführerinnen, die der Berliner Zeitung vorliegen: „Hand auf die Schulter“ oder „auf ein Bein legen“ etwa, es reichte „bis zu Handküssen zur Begrüßung“. Die „sexistischen“ Begriffe hießen „Maus“, „Theatermaus“, „Tante“, Machtmissbrauch meinte wohl SMS nach Feierabend. Eine Schauspielerin, 63, unkündbar, will Existenzangst bekommen haben. Die Anwälte des Kultursenators erkannten in den Vorwürfen nicht mal Gründe für eine Abmahnung.

Das hohe Gut der Unschuldsvermutung

Noch dubioser verhält es sich mit dem Upskirting. Als Beleg präsentiert die taz vor Gericht kein Foto, kein Opfer, nicht mal einen Zeugen, der den Vorwurf vom Hörensagen bestätigen würde. Vielmehr verweist der taz-Anwalt darauf, die Behauptung sei nur „im Passiv“ erfolgt. Die Autorin habe auch nicht behauptet, dass das Foto von Dörr stammen müsse. Interessant – nicht mal die Urheberschaft des nicht vorhandenen Fotos steht fest, trotzdem posaunt die taz den Verdacht ungeprüft in die Welt, nicht ohne ausdrücklichen Hinweis auf seine Strafbarkeit.

Die Kollegin, der das Foto angeblich „angetan“ wurde, äußerte sich nicht dazu, zählte auch nicht zu den sieben Beschwerdeführerinnen der Volksbühne. Sie antwortet auf Nachfrage der Berliner Zeitung erschrocken, dass sie mit Klaus Dörr und seinem Rückzug überhaupt nichts zu tun habe und keinesfalls namentlich irgendwo auftauchen wolle.

Der taz-Verdachtsbericht missachtet das hohe Gut der Unschuldsvermutung, das für jeden Mörder oder Vergewaltiger vor dem Urteil gilt. Aber was sind echte Verbrechen gegen ungebetene Handküsse? Und was denken tatsächliche Opfer von Missbrauch und Gewalt über derartige Empörungstexte?

Die frühere taz-Journalistin hat für ihren Text in Kauf genommen, eine langjährige Theater-Karriere zu ruinieren. Sie selbst dagegen hatte Erfolg, wechselte bald zu Zeit Online. Klaus Dörr, der seitdem in einer Reihe mit dem Sexualstraftäter Harvey Weinstein genannt wird, erhielt nie wieder ein Stellenangebot, nachdem ihn Kultursenator Klaus Lederer fallen lassen hat. Nach der Veröffentlichung der Berliner Zeitung meldeten sich diverse Kollegen der Volksbühne, die Befremden über die so offensichtliche Intrige und die Berichterstattung äußerten, die Dörrs „forderndes Engagement“ schätzten, mit dem er sich für die Wiederherstellung funktionierender Strukturen am Haus einsetzte, durchaus gegen Widerstände.

Der Volksbühnen-„Skandal“ um Dörr fand bundesweit enorme Resonanz. Darüber, wie läppisch die Vorwürfe gegen den Intendanten mit den Handküssen in Wahrheit waren, hat nach den Recherchen der Berliner Zeitung allein die FAZ ausführlich berichtet.

Die taz hat gegen das Gerichtsurteil, das ihr die Upskirting-Vorwürfe verbietet, Berufung eingelegt.