Verbunden über Speichelfäden: „Antigone“ im Gorki-Theater

Ich, schreit sie voller Ekel. Ich, ich, ich, ich. Schreit sie so lange, bis aus dem Wort ein kehliges Wehschrei-Krächzen wird. „Ich will mich nicht ständig in meiner eigenen Scheiße drehen.“ Aber genau diese Kreisbewegung ist es, in die die Regisseurin Leonie Böhm und ihr Ensemble am Gorki-Theater hineintrudeln. „Antigone“ steht auf dem Programm, und es gibt auch ein paar Sätze aus dem Sophokles-Stück. Aber eigentlich nur, um sich vom Mythos zu emanzipieren und sich zu besinnen – auf das Individuum im Augenblick, getrennt von Tradition, Generationen und Publikum, ungestalt, entblößt und gebadet in Jammer, Todesangst und eben auch in mehrere Packungen flüssigen Theaterkots.

Verloren brabbeln sie herum in einem verschlungenen, finsteren Stoffgewölbe, einem Uterus? Hinten fällt Licht durch ein kleines Loch in den Raum. Verbundenheit findet sich lediglich in der situativen Schicksalsgenossenschaft der vier Spielerinnen auf der Bühne – Lea Draeger, Eva Löbau, Julia Riedler und Çiğdem Teke, begleitet von der Livemusikerin Fritzi Ernst. Solchen hierarchischen und toxischen Theaterüblichkeiten wie Konflikt, Orientierung, Form, Botschaft oder gar Pathos will diese Theaterkunst ausweichen.

Stattdessen geht es zurück auf Los – zu einer Art Kult des Spiels. Dafür werden in aller gegenseitigen Achtsamkeit Scham- und Ekelgrenzen überwunden: Gleich zu Beginn pfeifen sie einander an, dann pusten sie, dann spucken sie, krächzen, rotzen, würgen, sammeln Speichel, lassen ihn in die Münder der anderen tropfen, ziehen ihn in glitzernden Fäden von den Zungen, lecken ihn einander von den Lippen, reiben sich damit ein.

Wo bleibt der Spaß beim Ekeltheater?

Im Laufe des Abends wird jede der vier einmal mehr oder weniger nackt in den Fäkalienteich gesprungen sein. Danach gibt es spritzende Umarmungen und Beschleimungen. Das sollte eigentlich Spaß machen, wie zum Beispiel 2005 in dem als Ekeltheater diffamierten Hexenauftritt in „Macbeth“ von Jürgen Gosch, aber die vier erreichen nicht die genießerische, animalische Selbstgenügsamkeit, sondern bleiben bei allem Tun in der Ironie und in der Andeutung stecken.

Einmal entsteht ein gutes Bild: Da kriecht die eine nackt einer anderen unters elastische Kleid und wird von außen beschmiert, bis sich die Nacktheit durch den Stoff abzeichnet. Das eine Wesen klebt am anderen wie ein ungeborenes Kind, wie ein angeklemmter Sexualpartner oder wie eine tote Mutter, die Enge des Lebens und seine Verflochtenheit mit den Toten in der Erde werden deutlich in dieser Umarmung. Darum – irgendwie – geht es in dem Mythos der Ödipus-Tochter, die ihren Bruder gegen das Verbot mit Staub bedeckt, damit er den Weg in die Unterwelt findet. Man stellt sie sich nach diesem Abend als eine Art Kanalisation vor.

