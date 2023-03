Vier minus eins: Marta Hewelt verlässt das Theatertreffen-Leitungsteam

Marta Hewelt verlässt zum Ende dieses Monats das Leitungsteam des Theatertreffens, das teilten die Berliner Festspiele am Mittwoch mit. Hewelt und der Intendant der Berliner Festspiele Matthias Pees hätten sich darauf geeinigt, die Zusammenarbeit „aufgrund zu unterschiedlicher Herangehensweisen und Ansätze bei der Konstituierung der neuen Teamleitung“ nicht fortzusetzen. Dem neuen, von Pees berufenen Leitungsteam des Theatertreffens, das seit September 2022 im Amt ist, gehören weiterhin Olena Apchel, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska an.

Bastelei am Wesenskern des Theatertreffens

Auch wenn konkrete Gründe nicht genannt werden, fällt dieser Abgang mitten hinein in eine bisher nicht sehr glücklich gelaufene Konstitutionsphase. Das Viererteam hatte bei der Vorstellungspressekonferenz im Juli 2022 einen weitreichenden Reformwillen erkennen lassen, der mehr oder weniger gewollt den Wesenskerns und das Alleinstellungsmerkmal des Theatertreffens zur Disposition stellte, indem das Tableau der eingeladenen Gastspiele nicht mehr zwangsläufig von einer Kritikerjury aus der deutschsprachigen Theaterrepublik ausgewählt werden sollte. Der Gegenwind war programmiert. Bei der Vorstellung der 23er Auswahl im Januar beteuerten Pees und das TT-Team, doch an der bisherigen Praxis festhalten zu wollen und die gewünschte Internationalisierung des Festivals sowie seine Öffnung für gesellschaftliche Debatten über das aufgewertete, überaus anspruchsvoll konzipierte Rahmenprogramm zu erreichen.

Die in Polen geborene und in Berlin aufgewachsene, ausgebildete Veranstaltungskauffrau Marta Hewelt war bisher als Geschäfts- und Produktionsleiterin in der freien Szene Berlins und überregional als Produktionsleiterin tätig. Ihr Schwerpunkt lag auf der Ausrichtung von internationalen Festivals und Site-Specific-Produktionen. Am HAU Hebbel am Ufer richtete sie als Produktionsleiterin gemeinsam mit Matthias Pees die Lateinamerika-Festivals „Libertad y Desorden“ (2010) und „La Vida despues“ (2012) aus. Nach einem kurzen Intermezzo als stellvertretende Geschäftsführerin an der Neuköllner Oper in Berlin übernahm sie 2015 die Geschäftsführung der Schwankhalle in Bremen.