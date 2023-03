Volksbühne: „Die Chor“ fühlt sich wohl im Schatten des Patriarchen

Ein Vorteil von Chören ist zum Beispiel, dass der Einzelne darin ersetzbar ist, also auch mal mit Bauchschmerzen zu Hause bleiben kann, ohne dass der Chor zusammenbricht. Andererseits ist es schwierig, einen Chor für die Kekse zu loben, die er gebacken hat. Von wem genau ist denn das Rezept? Das gilt natürlich auch für kollektiv entstandene Theaterveranstaltungen und für die Kritik daran.

Premiere war am Mittwoch auf der „Prater Studios“ genannten Vorbühne des Hauses, der Spaß dauert anderthalb Stunden und beinhaltet ein unfertiges Chor-Brainstorming von einem Dutzend Schauspielerinnen in bunten Morgenmänteln sowie drei Lieder, die der knapp vierzigköpfige Mädchenchor Canta Chiara des Händel-Gymnasiums darbietet. Der Abend hatte mit diesen Auftritten seinen Höhepunkt, und der Applaus war entsprechend familiär-stürmisch. Das ändert aber nichts daran, dass die Veranstaltung insgesamt mit dem unbedingten Willen zur guten Laune und zur Abschaffung des künstlerischen Subjekts ein mit Ansage misslungenes Experiment ist.

Der Chor, der die Titelrolle in der Volksbühnen-Inszenierung „Die Chor“ spielt, wurde von einem Dreier-Team inszeniert: von der Schauspielerin Nele Stuhler, in Gießen ausgebildete Performerin und Regisseurin, der Regisseurin und Videokünstlerin Hannah Dörr, ein P14-Eigengewächs der Volksbühne, sowie der Schauspielerin Irina Sulaver – alle ein bisschen über 30 Jahre alt.

Also zurück zum Chor soll es gehen, der sich in der Geburtsstunde des Theaters vom Publikum getrennt hat, bevor sich Protagonist und Antagonist aus dem Chor lösten oder so ähnlich. Von Beginn an ist klar, dass zum Beispiel das Gelingen kein Kriterium für diesen Abend ist, der solche Herkömmlichkeiten vermutlich als Abwege des Patriarchats entlarven möchte. Ist ja auch was dran: Das künstlerische Subjekt nervt irgendwie. Es vollendet sich im Konkurrenzkampf als Genie, kassiert Ruhm und Ehre, trägt allerdings auch die Verantwortung – womit wir auch bei der Machtdebatte im Theaterbetrieb und der künstlerischen Freiheit von Intendanten wären.

Dem soll nun etwas entgegengestellt werden, das seine Erfüllung im rücksichtsvollen Umgang, in der Wohlfühlkollaboration und im Unterlaufen jeglicher Ansprüche findet – und dabei irgendwie trotzdem so smart, selbstbewusst und cool sein will wie das Hausherrentheater von René Pollesch. Und schwupp landet der Abend im Patriarchenschatten. In Ermangelung eines anderen als kritische Instanz führt das in den seichten Abgrund des permanenten Selbstsuperfindens. Das wiederum wird ironisch überhöht, sodass dem Publikum der Unernst der Veranstaltung möglichst schnell klar wird. Die eine oder andere Pointe, die nicht besser wird, wenn man sie durchvariiert und wiederholt, mag dabei abfallen. Aber kein tragfähiger Theaterabend, der über eine leider auch noch sehr mühevolle Selbstbeschäftigung hinausginge.

Die Chor. 25. & 30. März, 14. & 23. April in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Karten und Anfangszeiten unter Tel.: 240 65 777 oder volksbuehne.berlin