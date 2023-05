Wechsel im Grips-Theater: Philipp Harpain löst seinen Vertrag früher

Der Leiter des Grips-Theaters Philipp Harpain gibt seinen Posten vorzeitig auf. Er wolle sich nach insgesamt 23 Jahren an dem Theater „noch mal neu erfinden und neue Wege gehen“, heißt es in der Mitteilung des Theaters. Diese Wege bereitet er gründlich vor; dem Theater bleibt genug Zeit, einen Nachfolger zu finden. Erst zum Ende der Spielzeit 2024/25 gibt Harpain die Leitung des Hauses ab – sein Vertrag galt eigentlich bis Sommer 2026. Die Entscheidung sei laut Mitteilung einvernehmlich mit Volker Ludwig, dem Mehrheitsgesellschafter der Grips-Theater gGmbH, getroffen worden.

Er habe viele seiner Ziele erreichen können und wolle andere Vorhaben noch zu Ende bringen, sagt Philipp Harpain der Berliner Zeitung. Er gehe ohne Groll, nennt allerdings die Arbeit „sehr ausfüllend“, sechzig bis siebzig Stunden pro Woche habe er im und mit dem Theater verbracht. Dabei seien eigene Projekte wie Regie oder Mischformen zwischen Schauspiel und Zirkus auf der Strecke geblieben. Für solche Ideen fühle er sich dann, mit 58 Jahren, noch jung genug.

Er begann in der Krise

Harpain übernahm die Theaterleitung in einer Krisensituation. Sein Vorgänger Stefan Fischer-Fels, von 2011 bis 2016 künstlerischer Leiter des Grips, hatte seinen Vertrag ebenfalls vorzeitig beendet. Damals jedoch mit nur einem Jahr Vorlauf und unter Begleitung kritischer Töne: Volker Ludwig, Gründer des Hauses sowie Autor prägender Stücke, und Fischer-Fels hatten unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Theaters. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung betont Harpain ein gutes Verhältnis zu Volker Ludwig, die Regeln dafür hätten sie von Anfang an geklärt. Der Grips-Erfinder habe pro Spielzeit eine Position, eigene Ideen umzusetzen, sei es durch neue Lieder oder ein neues Stück. Weil sie immer miteinander gesprochen haben, sei auch – nach Debatten im Ensemble – die Neuinszenierung von „Linie 1“ gelungen, der erfolgreichsten Grips-Produktion überhaupt.

Das Ensemble wurde am Donnerstag über den Schritt informiert, bevor am Freitagmorgen die Pressemitteilung rausging. Philipp Harpain sagt, er möchte in den kommenden zwei Jahren die geplanten Stücke noch umsetzen. In seine Zeit als Grips-Chef fallen neben der lähmenden Corona-Zeit Verbesserungen in der Finanzierung, sie ist um ein Drittel gestiegen, eine Frauenquote in Regie und Dramatik, bauliche Verbesserungen etwa der Probebühne. Die in der kommenden Spielzeit beginnende Kooperation mit dem inklusiven Theater Thikwa hat auch Harpain verabredet. Er nennt es beruhigend, dass es im neuen Berliner Koalitionsvertrag heißt: „Für Kinder- und Jugendtheater streben wir die Erhöhung der Honorare und Gagen an.“

Philipp Harpain hat 2003 als Leiter der Theaterpädagogik am Grips-Theater begonnen, im August 2016 übernahm er die künstlerische Leitung des Hauses, ab Juni 2017 die Gesamtleitung gemeinsam mit Andreas Joppich als Geschäftsführer. 2019 wurde er in seiner Funktion bis 2026 bestätigt. In der von der Pressestelle verschickten Erklärung wird er so zitiert: Er wolle „den Platz frei machen für ein hoffentlich neues, junges und divers aufgestelltes Leitungsteam für das Grips-Theater“.