„Weltall Erde Mensch“: Das Deutsche Theater schafft den Helden ab

Ja, es ist etwas Feierliches, in eine Schauspielpremiere zu gehen. Zumal wenn die Latte besonders weit oben liegt und die ganze Kulturbetriebsschickeria mitkommt, wie am Sonnabend im Deutschen Theater bei der Eröffnung der Spielzeit unter neuer Leitung. „Weltall Erde Mensch“, eine Stückentwicklung von dem 1984 in Ost-Berlin geborenen Regisseur Alexander Eisenach und dem Ensemble steht natürlich nicht für alles, was jetzt in den nächsten Jahren unter Iris Laufenberg über die Bretter geht, aber es gibt doch mindestens einen Ton an.

Und prompt beginnt der Abend mit einer vollmundigen Ansage. Sarah Franke spannt ihre Grübchen an, macht ihr schönstes strahlendstes, knopfäugigstes, stuspnasigstes Pionierleiterinnengesicht und trifft ziemlich genau jenen süßlichen Fröhlichkeitston, der auch dem bravsten Kind der DDR suspekt war. Eine Katarina Witt hätte uns in ihren jungen Jahren nicht bezaubernder einstimmen können.

Das Buch der Wahrheit

Das Publikum halte sich bereit für eine Zäsur. Was es nun erleben werde, markiere das Ende von etwas Altem und den Beginn von etwas Neuem. Gemeint ist nicht einfach nur der Übergang von der Khuon- zur Laufenberg-Ära. Sondern etwas viel Grundsätzlicheres: Der Zuschauer trete ein in eine Welt der gesellschaftlichen Verantwortung und dürfe sich fortan als historisch handelndes Subjekt begreifen. Damit werde individuell der Schritt nachvollzogen, den die Gesellschaft vor einem Jahrtausend gegangen sei: „aus der vorbewussten Epoche des Kapitalismus und Konsumerismus hinein in die erlöste Epoche eines bewussten Friedens und der bedingungslosen Gleichheit aller Menschen“.

Wir befinden uns also ungefähr 1000 Jahre in der Zukunft eines Paralleluniversums, in dem die sozialistische Revolution ihrer Vollendung näher gerückt ist. Wir feiern Jugendweihe am Deutschen Theater und bekommen eine Theateradaption der Neuauflage von „Weltall Erde Mensch“ zu sehen. In unserer vergangenen Wirklichkeit zwischen den Jahren 1954 und 1974 wurde dieses triumphale fünfhundertseitige, reich bebilderte, weltanschaulich eingeordnete Kompendium des Weltwissens an die Jugendweihlinge verschenkt. Walter Ulbricht persönlich hob es in seinem Geleitwort als „Buch der Wahrheit“ auf den Rang der überwundenen Bibel, die der neue Mensch bekanntlich nicht mehr braucht.

Natürlich ist damit auch die herkömmliche Dramaturgie überwunden. Es soll in dieser neuen Auflage nicht mehr um Helden gehen, die sich mit langen harten Dingern wie Knüppeln, Pfeilen, Schwertern oder Raketen Respekt verschaffen und ihre Opfer penetrieren und töten, sondern: um den Beutel. Der Beutel, und keines jener Hieb-, Stich-, Wurf-, Schuss- oder Stoßobjekte, sei schließlich das erste Werkzeug des Menschen gewesen. In ihm sammelte er (generisches Maskulinum) Beeren, Pilze, Wurzeln, Triebe und so weiter, mit denen er sich und seine Gemeinschaft nährte.

Peinliche Menschheitsgeschichte

Das Sammeln habe übrigens nie mehr als drei Stunden Arbeit pro Tag in Anspruch genommen. Dass der (kein generisches Maskulinum) eine oder andere von den prähistorischen Menschen Mammuts jagen ging, lag nur daran, dass er nichts mit der restlichen Zeit anzufangen wusste. Das Unverzichtbare, das die Jäger mit nach Hause brachten, waren nicht die Fleischberge, sondern die Geschichten. Dass Tiere getötet wurden, um sie zu essen, gehört in der Gegenwart der Bühne übrigens zu den fast vergessenen Phänomenen aus längst abgeschlossenen anthropologischen Entwicklungsphasen. Es löst ähnlich wie das kontraintuitive Prinzip des Eigentums nichts als Betretenheit und ein bisschen Scham aus.

Mit dem oben ausgeführten Schritt ins Erwachsenenalter geht an diesem Abend auch der Schritt von der abgedroschenen männlich phallischen Erzählweise zur weiblich gebärmütterlichen einher. So sehr dem Kritiker Mut, Wille und Anspruch des neuen DT-Teams gefallen wollen, im Laufe der vier Stunden, die „Weltall Erde Mensch“ dauert, beschleichen ihn Zweifel, ob er reif für diese neue Dramaturgie des Beutels ist. Er muss bisweilen an sich halten, dass er nicht seinen Speer aus der Garderobe holt und in den Wald rennt, um irgendetwas zu erlegen.

Erstickende Harmonie

Wem die Erklärungen, Erläuterungen und Metabetrachtungen dieser Kritik schon zu viel sind, der hat doch nur einen kleinen Eindruck von der komplex angelegten und detailliert auswuchernden Konstruktion des Abends vermittelt bekommen. Angestrengt werden alle möglichen Science-Fiction-Kniffe, die eine herkömmliche Dramaturgie torpedieren (Pardon, in die Tasche stecken). Wo kommen wir denn da hin? Figuren verlieren ihre Individualität, wenn es unendlich viele Paralleluniversen gibt, Entscheidungen büßen ihre Dramatik ein, weil die Folgen gleichberechtigt als verzweigte Erzählstränge in die Zeit wachsen, der freie Wille ist ausgehoben, Konflikte führen keine neue Qualität herbei, sondern dekorieren nur den Zustand der Harmonie.

Bevor aber diese Harmonie der Sammlung mit süßen Umarmungen das Publikum erstickt, werden immer neue Informationen eingepackt und Konstruktionen aufgestapelt. Wie ein Hase springt der Abend der selbstverordneten Sammeldramaturgie immer wieder aus dem Beutel. Statt Entwicklung herrscht erzählerische Willkür, die sich in dem Zeichensammelsurium des Bühnenbilds von Daniel Wollenzin wiederfindet.

Dies allerdings bei bester Laune und turnerischem Schwung des Ensembles, dessen Mitglieder einen immer dann wieder für Momente fangen, in denen sie das Scheitern an dieser Erzählform als persönliches Minidrama aufführen und so heimlich doch zu Helden des Augenblicks werden. Der selbstgenügsame Spielplatzking Peter-René Lüdicke reißt das Gute-Laune-Level immer wieder hoch, Julischka Eichel stürzt sich mit ihren energischen Standpauken sehr gezielt auf unsere zart revanchistischen Notwehrimpulse, Felix Goeser schwitzt augenrollend den menschlichen Erkenntnisdruck aus, die schon erwähnte klebrige Euphorie von Sarah Franke schafft schöne Kontraste zu den lebensechten bodenständigen Marmorjeansweisheiten von Anja Schneider.

Der Abend ist eine groß angelegte, überschießende, manchmal präpotent verplemperte Albernheit, die der Kritiker hier mit zusammengekratzter Heiterkeit durchwinkt. Eine Sache ist daran aber doch ärgerlich: Der im Titel versprochene konkrete Bezug auf etwas, das die Debatte um die Identität der Ostdeutschen aufgreift, bleibt ein leeres Versprechen. Der Titel setzt lediglich den ironisch satirischen Grundton, der die sicherlich ernst, vielleicht sogar konstruktiv gemeinte Gegenwarts- und Gesellschaftskritik aushebelt. Das Publikum bemühte sich beim Schlussapplaus die erreichte Reife an den Tag zu legen. Zum Gelöbnis kam es nicht.



Weltall Erde Mensch 17., 24., 30. September, 7., 21., 22., 30. Oktober im Deutschen Theater, Karten und Beginnzeiten unter Tel.: 030 28441225 oder deutschestheater.de