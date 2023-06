Es groovt im Haus der Berliner Festspiele. Zum Eröffnungswochenende des Festivals Performing Exiles jedenfalls hat der Kurator Matthias Lilienthal eine programmatische Dichte in die spröden Mauern gebracht, die an gute alte HAU-Zeiten erinnern. Im Foyer tummelten sich Grüppchen junger Ukrainer mit blau-gelben Flaggen über den Schultern, die sich mit Sprechchören im Punkrock-Stil Serhij Zhadans ihrer Widerstandskraft versicherten, während sie auf Einlass in sein Konzert warteten. Und aus der Kassenhalle nebenan wehten sanftjazzige, afrikanische Mixklänge herüber, mit denen die senegalesischen Künstler Alibeta und Ibaaku die Eröffnung der legendären Pinguin Bar ankündigten.

Der aus dem russischen Krieg geborene, hart umrissene Protestton hier und die geschmeidige, nach allen Seiten hin offene Suche nach panafrikanischen Wurzeln dort – zwei Ereignisse, die an Energie, Konzept und Tonlage kontroverser kaum sein könnten und doch bestens das Tableau aufreißen, das dieses Festival zehn Tage lang bespielt.

Den Begriff des „Exils“ neu zu befragen, und das speziell aus der Sicht Berlins, haben sich die beiden Initiatoren Matthias Lilienthal und Rabih Mroué zum Ziel gesetzt. Denn mit dem Wandel der Stadt vom internationalen Schmelztiegel der 1920er-Jahre zum Unort des Faschismus, der Millionen ins Exil trieb, bis zu ihrer erneuten Anziehungskraft heute, habe sich auch die Vorstellung von Exil selbst geändert, sagen die Kuratoren. Anders als im 20. Jahrhundert werde es heute, sofern politisch möglich, offener gelebt. In einer Art Doppelexistenz, in der die Betroffenen zwischen dem „Exil“ und ihren Herkunftsländern pendelten. Wie viele libanesische Künstler das zwischen Beirut und Neukölln seit Jahren tun.

Pinguin Bar, eine Re-Inszenierung der Künstlergruppe Alibeta Camille Blake

Oder zwischen Dakar und Berlin, wie die Künstlergruppe Alibeta, die nun mit kleinen tribalistisch geschmückten Voodoo-Ecken und bunt-ledernem Wandschmuck jene afrikanisch-deutsche Jazzbar rekonstruierte, die es 1949 schon einmal für zwei Jahre in der Bülowstraße gab. Damals ein schillernder Treffpunkt für die kleine schwarze Community, die den Nationalsozialisten entkommen war und mit der afrikanisch folkloristischen Ausstattung ebenso viel Selbstbewusstsein demonstrieren wollte, wie sie zugleich Stereotypen bediente.

Auch heute wirkt das nicht anders, und dennoch wird sehr bald klar, dass all diese vermeintlich bekannten Afrika-Klischees – Mumien, Totenköpfe, Kräuterschalen – für europäische Augen auch nach Jahrhunderten kolonialer Geschichte nach wie vor völlig unverstanden sind. Sie tragen ihre ganz eigene Semantik, die erfragt werden will.

„Warum wisst ihr nichts von afrikanischer Kultur, und wir alle kennen euren Goethe?“, fragt ein umherwandernder Flötist der Alibetas, als er die ratlose Berichterstatterin vor einer Mumie sieht. Und er hat ja völlig recht. So gesehen sind wir noch wenig weiter als 1949. Mit täglichen Filmen, Gesprächen, kleinen Stehgreif-Performances und vor allem Musik versucht zumindest diese fantastisch quirlige Pinguin Bar nun gegen die Ignoranzbretter vor den Köpfen anzugrooven.

Wie nötig das ist, merkte man in der festivaleigenen Uraufführung der Performance „Ancestral Visions of the Futur/ Pageanty of Wailing“ von Lemonhang Jeremiah Mosese besonders. Dramaturgisch gesehen stellt diese erste Bühnenarbeit des Filmemachers aus Lesotho eine eher lose Mixtur aus filmischen und choreografierten Tableaus dar, die in mystisch verkapselten Versen von einem Mann erzählen, der seine historisch zerschundene, auch selbst zuschanden gebrachte Heimat sucht und daran zerbricht. Eine Arbeit, die in sakraler Langsamkeit Bildschichten auftürmt, die trotz aller Rätsel in den großen Filmgesichtern ihrer Laiendarsteller eine archaische Wucht und Tragik vermittelt, die fassungslos macht. Man sieht fasziniert, irritiert darauf und weiß zugleich, dass diese Symbol- und Bildsprache alle europäischen Codes einfach sprengt.

Amir Reza Koohestanis „Blind Runner“

Wenn etwas all diese ersten Bühnenproduktionen einte, dann ihr klarer, schöner Ernst. Das Performative glomm auf kleinster Flamme, allein der Lauf der allenfalls musikalisch illustrierten Erzählungen gab den Takt vor. Wie in Rabih Mroués „Hartaqat“ (Häresien), das drei solche Lebensgeschichten von drei verschiedenen Autoren aus dem Libanon in Performer-Soli entfalten ließ. Vor allem die aus Demütigungen sich windende Enthüllungsgeschichte der Izdihar, Großmutter der Erzählerin Rana Issa, überzeugte dabei am meisten.

Sie blättert die ganze Breite einer zweifach geschundenen Existenz im Palästina der Nachweltkriegsjahre auf: als vertriebene Palästinenserin im libanesischen Flüchtlingslager und als Frau unter Patriarchen, der das Muttersein mit dem Analphabetismus in den Körper gezwungen wurde. Der wohlbeleibte Performer Raed Yassin spricht diesen Frauentext, während er seinem Kontrabass sägt, haut und schindet und dem suchenden Text damit eine ganz eigene, plastische Freiheit gibt.

In „Blind Runner“ von Amir Reza Koohestani rücken Berlin und Teheran zusammen. Camille Blake

Noch beeindruckender aber war Amir Reza Koohestanis „Blind Runner“ in seiner ungemein hellsichtigen Reflektiertheit. In einem fast lyrisch verknappten Text tauscht darin ein iranisches Paar seine Sätze durch die Sicherheitsschranken eines Gefängnisses aus. Beide sind passionierte Langstreckenläufer, die Frau aber wurde auf einer Demo verhaftet, weshalb er allabendlich am Gefängnis vorbeiläuft.

Die Frau verlegt alles Körperliche in den Kopf. Langsame Entfremdung schleicht sich ein, weil sich beider Prioritäten verschieben, der Mann bindet sich mental immer stärker an die Inhaftierte, sie jedoch löst sich von ihm ins Politische. Welche Ketten fesseln wen? Wer ist freier? Und welcher Protest ist der sinnvollere: fortzugehen und nicht mehr gehört zu werden oder im Land in Haft zu verstummen? Mit geschickt zusammengeschnittenen Livebildern der beiden Gesichter, die real auf der Bühne auseinanderlaufen, schafft Koohestani eine dialektische Dichte, die das Exil zum Menschheitsthema schlechthin macht. Und Berlin und Teheran rücken sich plötzlich ganz nah.

Performing Exiles noch bis 25. Juni unter anderem im Haus der Berliner Festspiele, Karten und Informationen unter www.berlinerfestspiele.de