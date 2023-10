Ein rabenschwarz gefiederter Schutzengel betritt den Raum und heult. Er heult einmal quer über die Bühne, rüber zur Garderobe, wo er seine Flügel ablegt. Heult nach vorn an die Rampe zur Kaffeemaschine und dort heult er weiter, heraus aus vollem, heißen, pumpenden Herzen, hinein in den Pappbecher. Er hat Mist gebaut, wie wir später erfahren werden. Nicht aufgepasst, sich kurz mal eine Pause gegönnt von der harten Arbeit, ein Zigarettenpäuschen – und da ist es passiert.

Leander Haußmann hat vor einem Jahr im Rambazamba-Theater mit „Einer flog über das Kuckucksnest“ debütiert, ein tiefsinniger, chaotischer, liebevoller und gut gelaunter Abend mit den herrlichen Vibes einer neuen Liebe zwischen dem gestandenen Theater- und Filmregisseur mit wilder und wechselvoller Karriere und den Schauspielerinnen und Schauspielern, die ihre Spiel- und Bühnenerfahrung in dem kiez- und weltberühmten Inklusionstheater gesammelt haben.

Danke, Lovely Rita!

Diese Liebe ist ungebrochen. Am Mittwoch ist „Läuft!“, die zweite gemeinsame Arbeit herausgekommen, eine Stückentwicklung mit dem Ensemble, entstanden aus der Improvisation. Warum soll man sich damit abmühen, einer fremden Vorlage und entsprechenden Erwartungen gerecht zu werden? Dass die Dramaturgie dennoch zu tun hat, die Erfindungen und Entdeckungen auf den Proben zu einem Abend zusammenzufügen – das dürfte dann eher gegen Ende für leichte Kopfschmerzen und Schwindelgefühle gesorgt haben. Wie gut, dass alle locker geblieben sind!

Das ist auch Lovely Rita (Nele Winkler) zu verdanken. Sie schnippst in verzwickten und verfahrenen Situationen auf die Bühne und holt alle Beteiligten auf den Teppich des Eigentlichen, also den der Liebe, zurück, flirtet das Publikum an, dass es eine Freude ist. „Lovely Rita“, das ist ein Beatles-Song auf dem „Sergeant Pepper“-Album von 1967. Paul McCartney ist von einer chinesischen Politesse dazu inspiriert worden, die ihm einen fantasieauslösenden Strafzettel verpasst haben soll. Eine Politesse, die der Himmel schickt. Sie erscheint dann später in der Gestalt von Haußmanns Dauerstreifenpolizist Detlev Buck im Einspieler. Spätestens dann kommen Familiengefühle auf.

Das immer souveräne und präsente Ensemble lässt sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Es gehört zum Glück dieses Theaters, dass die Spieler ihren Aufenthalt auf der Bühne keinen Moment in Zweifel ziehen, dass sie sich wohl- und aufgehoben fühlen vor Publikum. Wenn sie mal hängen, kommt seitens des Publikums eine verlässliche Zuneigung zum Tragen, die draußen in der echten und unsolidarischen Welt selten ist. Und wenn die Kollegen auf der Bühne ungeduldig warten und rummeckern, was natürlich inszeniert ist – bietet das schöne Kanäle für die herzhafte Frustabfuhr. Überhaupt sind die Flüche und Beschimpfungen, die schon mal vorkommen, und nicht immer an den passenden Stellen, ein Quell der Freude und des Ansporns. Sie bringen ein Leben in die Bude, das dem Helden des Abends abhandengekommen zu sein scheint.

Der Schauspieler Samuel Koch, bekannt geworden durch seinen Live-Unfall bei „Wetten, dass..?“, spielt einen Motivationsguru in einer Schaffenskrise. Dieser Unfall bei einem Stunt mit Sprungstiefeln ist es, der unserem Schutzengel das Herz so schwer macht: einmal kurz geraucht und nicht aufgepasst – und seither ist Koch vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Und nun soll er auch noch jemanden spielen, der Trost und Mut verbreitet. Allein, die Motivationsseminare fruchten nicht, der Frust, die Negativität und die schlechte Laune haben das Land im Griff, die Depression ist zur Volkskrankheit unserer Gesellschaft geworden – bei gleichzeitigem Fitnesswahn, auch mentalem.

Kein Wunder, dass der Guru durchhängt und sich nicht durch Zuspruch und Drogen aufmuntern lässt – auch wenn Letztere durchaus Schwung bringen, weil er seinen Superrollstuhl mit eingebautem Lift und Nebelmaschine nicht mehr unter Kontrolle hat – und Amok fährt. Wird die Liebe seines Schutzengels, der ziemlich scharf auf ihn ist, ihn am Ende retten? Oder muss doch ein Wunderheiler (Christian Behrend) her? Wie immer ist im Rambazamba-Theater Vorsicht geboten beim Umgang mit Wundern und Wünschen. Sie schaffen ja erst das Bewusstsein für ein vermeintliches Manko, das dann dem Glück im Weg steht.

Wollen wir uns tatsächlich in die Hände von perfekten Schutzengeln begeben? Oder nicht doch lieber in die von Karla Sengteller, die den Engel hier aus tiefster schönster Komödiantinnenseele holt: zugewandt und verliebt in den Schützling, manchmal ein bisschen übergriffig und unkonzentriert – und rauchen tut sie zum Glück auch. Ein schönes Pendant findet sie in dem akrobatischen Theaterbetreuer Robin Krakowski, der so vollendet und liebedienerisch um uns Zuschauer und unser Wohlergehen besorgt ist, als wären wir im Senioren-Spa und warteten sehnlich auf eine daseinserleichternde lobotomische Anwendung.

Haußmann plädiert in seiner hart erarbeiteten Gelassenheit für das Risiko des Lebens, für das Spielen und das Theater. Wir hören Max Reinhardts berühmte Rede von der Kindheit, die die Theaterleute in die Tasche gesteckt haben und ein Leben lang bewahren: „Das Heil kann nur vom Schauspieler kommen“, heißt es. „Amen“, spricht das Ensemble und sucht kein Heil, aber sein Glück. Weg mit den übertriebenen Rücksichten, Selbstbeschränkungen und Triggerwarnungen! Traut und mutet euch was zu! Seid freundlich und empathisch miteinander, dann wird es keine Missverständnisse geben. Und wenn doch, dann kann man um Entschuldigung bitten.

Das Thema treibt Haußmann so um, dass er eine Theater-Metaebene einzieht und die lebendige Dynamik im Ensemble einspeist. Jonas Sippel stellt als Regie-Genie Rainer Werner seine hohen Ansprüche in den Raum und gerät mit seinem Dramaturgen Dieter (Sebastian Urbanski) in Konflikt. Gefahr droht aber eher von der Rampensau (Franziska Kleinert), die sich mit ihrer stadtbekannten Röhre als Intimacy-Coach nach dem Wohlbefinden ihrer dann doch ein bisschen eingeschüchterten Mitspieler erkundigt. Zu feiern bleiben: eine bärtige Tänzerin (Lioba Breitsprecher), ein schlecht gelaunter Pianist (Heiko Fechner) und ein dauerlächelnder himmlischer Bote (Dirk Nadler), der Ludwig Hirschs Depressionsballade „Komm großer schwarzer Vogel“ mitsingt mit einer sanft perlenden Stimme, die die Seele streichelt und krabbelt und kitzelt und hebt. Der Applaus verlässlich berauschend. Kein Wunder: Glück gefunden.



Läuft! 2., 3., 4. November im Theater Rambazamba in der Kulturbrauerei, Karten und Informationen unter Tel.: 58 58 36 700 oder rambazamba-theater.de