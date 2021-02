Berlin - Sechs bis acht Vermummte sind in der Nacht zu Mittwoch nach Vorstellungsende in das Kreuzberger Kino Sputnik eingedrungen. Also jetzt nicht an diesem Mittwoch, dem 24. Februar 2021, Berlins Kinos haben ja wegen Corona geschlossen, sondern am Mittwoch, dem 24. Februar 1993. Bei der Gelegenheit habe ich es mit einem gewissen Christoph Schlingensief und einem gewissen Wolfgang Huber zu tun bekommen. Der eine bekanntermaßen Filmemacher, der andere weniger bekanntermaßen Filmvorführer, seinerzeit. Und seinerzeit herausgekommen ist mein erster Text in der Berliner Zeitung; erschienen am Donnerstag, dem 25. Februar – wie bereits erwähnt – 1993.

Keine Angst, das wird jetzt nicht zur Abhandlung über fünf Besitzerwechsel beim Berliner Verlag oder darüber, wie man alle sechs Jahre bei einer neuen Firma anfängt, ohne in ein anderes Büro umzuziehen. Es geht hier schon mal gar nicht um die höheren Weihen der Ökonomie und die Frage, wie ein unmittelbares Konkurrenzunternehmen die Berliner Zeitung kartellrechtlich zwar nicht besitzen, aber trotzdem deren Verkauf organisieren durfte, woraufhin ein mäßig begabter britischer Finanzinvestor den Zuschlag erhielt. Klar, es geht hier um Terror 2000, doch dabei handelt es sich um den Titel jenes Meisterwerks, das Christoph Schlingensief in eine Trilogie einbettete, zusammen mit „100 Jahre Adolf Hitler“ und „Das deutsche Kettensägenmassaker“.