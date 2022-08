Wer den Film mit Liza Minnelli von 1972 nicht kennt, hat sicher dennoch ein paar Lieder im Ohr: „Money Makes The World Go Round“, „Life is a Cabaret“ und vor allem „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ sind noch berühmter als das Musical „Cabaret“ selbst. Seit 2004 wird es – zwei Jahre unterbrochen durch das C-Virus – jeden Sommer im Tipi am Kanzleramt gespielt. Mehr als 300.000 Zuschauer haben die Inszenierung von Vincent Paterson gesehen. Aber wer weiß, ob das stimmt. Gut möglich, dass der eine oder die andere aus Begeisterung schon drei- oder viermal da war. Jetzt läuft es wieder, und es ist überhaupt nicht abgenudelt.

Am Dienstagabend gab es eine kleine Zwischenpremiere, denn eine neue Schauspielerin ist ins Team gekommen. Barbara Schnitzler, lang vertraut vom Deutschen Theater, übernimmt die Rolle des Fräulein Schneider fortan alternierend mit Regina Lemnitz, die die Pensionswirtin seit 2005 darstellt. Dieser Part steht sinnbildlich für die Lage vieler Deutscher zum Ende der Weimarer Republik. Fräulein Schneider sieht, dass sich die Stadt verändert. Sie bekommt mit, wie ihr Verehrer, der Gemüsehändler Herr Schultz, als Jude verhöhnt wird. Aber es sind doch ihre Gäste und Nachbarn, die so reden, auf die ist sie doch angewiesen.

Herzblut bringt Applaus und Gänsehaut

Die Neue wurde mehrfach mit Szenenapplaus gefeiert, zu Recht, denn Schnitzler zeigt das Zaghafte der späten Liebenden, das Vorsichtige der politisch Uninteressierten, das Energische der Wirtin in wechselnden Stimmlagen und mit Herz. Im Grunde sah und hört man aber, wie das ganze Ensemble und das Orchester auf und am Rande der Bühne Herzblut vergießen. Das Zelt ist groß, die Luft nur mäßig gekühlt, das Publikum sollte eigentlich nicht leicht zu haben sein. Doch der Funke sprang schnell über und hüpfte durch die Reihen. Die letzten zaghaften Applaudierer wurde in der Pause bezirzt, als das Orchester und einzelne Spieler durch die Reihen gingen, musizierten, scherzten, tanzten.

Zum Jahreswechsel 1929/30 spielt das Stück, das auf den Erzählungen von Christopher Isherwood beruht. In Berlin ist alles möglich, passiert vieles zugleich. Ein Amerikaner trifft auf das wilde Leben im Kit Kat Club, in dem die Sängerinnen für ihr Aussehen bezahlt werden, Männer Männer küssen und der Alkohol die Beine beim Tanzen höher schwingen lässt. Draußen aber sind viele Menschen in Armut, woraus die Herren von der neuen Partei profitieren, die bald ihr Hakenkreuz am Ärmel nicht mehr verstecken. Es deutet sich an, dass die große Toleranz ein Ende haben wird. Und im Tipi schafften es die Akteure, dass sich bei eben noch lachenden Leuten im Publikum die Poren zur Gänsehaut schließen.

Lange bevor Volker Kutschers Romane und die darauf beruhende TV-Serie „Babylon Berlin“ die Parallelen der späten Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts zur Gegenwart zeigten, waren sie in „Cabaret“ präsent. Dass inzwischen auch das Wintergarten-Varieté 20er-Jahre-Shows zeigt, beschädigt die Inszenierung im Tipi nicht. Das Musical ist eine Klasse für sich, und so wird es hier auch gezeigt.

