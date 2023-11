Wo ist Inge Kellers Kopf? Das Grab der Diva wird vor ihrem 100. Geburtstag renoviert

Der Anblick von Inge Kellers Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof war in der Tat ziemlich martialisch: Dort, wo noch vor ein paar Tagen die bronzene Kopfbüste der großen Schauspielerin aufmontiert war, waren Stücke aus dem Marmorsockel gebrochen, nur noch Reste der Verankerung und ein freigelegter Gewindebolzen ließen sich erkennen. Inzwischen ist auch der Sockel entfernt. Altmetalldiebstahl? Bildersturm? Kunstferne Erben? Aufgefallen ist es den Kollegen von der B.Z., die effektvoll über Frevel und Verbrechen mutmaßen, bevor sie nach kurzer Recherche die Erklärung bringen. Alles ist in bester Ordnung.

Die von der Bildhauerin Sabina Grzimek gestaltete Kopfbüste ist ein Meisterwerk der Ausdruckskunst, das sich, was ja nahegelegen hätte bei einer Diva, keine Idealisierung gestattet, sondern die Schönheit der Schauspielerin voll und ganz aus der dargestellten Emotionalität entnimmt. Die Augen blicken erschrocken nach innen unter den hohen Bögen der Brauen, die Haare sind unordentlich aus dem Gesicht geweht – gerade deshalb ist es ein Inbild der Würde an den Grenzen der Existenz geworden.

Die Schauspielerin Inge Keller, gestaltet für das Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof von der Bildhauerin Sabina Grzimek. Imago

Die Büste wurde von dem Steinmetz Carlo Wloch abmontiert, der sie sicher in seiner Werkstatt verwahrt hat. Barbara Schnitzler, die Tochter der Schauspielerin – und des DDR-Chefkommentators Eduard von Schnitzler –, hat anlässlich des 100. Geburtstags ihrer Mutter am 15. Dezember einen neuen Sockel in Auftrag gegeben. Die Kalksteinstele mit den fünf Stufen weist in der Tat unschöne Witterungsspuren auf und erscheint auch in der Gestaltung etwas wacklig und geflickt. Die neue Stele wird schwarz sein, wie Frau Schnitzler der Berliner Zeitung am Telefon sagte, und den Kopf besser zur Geltung bringen.

Prominente DDR-Familiengeschichten

Wer das Grab künftig besuchen wird, steht vor dem Zeugnis gleich mehrerer berühmter Familiengeschichten, die etwas mit der DDR zu tun haben. Denn auch Sabina Grzimek ist die Tochter von DDR-Prominenz, die 1942 in Rom geborene 81-Jährige ist das älteste Kind des Bildhauers Waldemar Grzimek und der Malerin und Keramikerin Christa von Carnap. Die Nachkriegsehe war wie die von Keller und Schnitzler von kurzer Dauer. Die Mutter trennte sich 1951 und zog 1953 mit den beiden Kindern zu dem Bildhauer Fritz Cremer nach Pankow.

Inge Keller ging zeit ihres Lebens keine Ehe mehr ein, sondern widmete sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit der Bühnenkunst und wurde zur Protagonistin und zum gefeierten Star des Deutschen Theaters. Ihre virtuosen sprecherischen und stimmlichen Fähigkeiten sind bereits zu Lebzeiten legendär geworden, aber unter dieser Virtuosität ließ sie auf der Bühne noch im hohen Alter, als sie nicht mehr gut gehen und auch keine Texte mehr memorieren konnte, menschliche Abgründe und einen großen, auch selbstironischen Humor erkennen. In dem Grzimek-Bildnis finden sich Spuren davon. Inge Keller starb am 6. Februar 2017 im Alter von 93 Jahren. Die Erde und auch der Sockel mit der Bronze mögen ihr leicht sein.