Wolfgang Bordel: Ein überlebensgroßes Standbild für einen Anklamer Theaterimpresario

Fast wäre es an uns vorbeigegangen, dass ein ehemaliger Anklamer Theaterleiter mit einer Statue geehrt werden soll. Anklam! Dieser Ortsname trägt den Klang der Ferne und der Theaterlegende in sich, hierhin lobte man im Jahre 1980 den 25-jährigen Theaterrebellen Frank Castorf weg, der als Dramaturg in Senftenberg und Regisseur in Brandenburg seine Karriere in Angriff genommen hatte.

Wenn es in der kleinen DDR so etwas wie abgelegene Orte überhaupt geben konnte, dann war das Anklam. Die Verbannung nutzte nichts, die Berliner Castorf-Fangemeinde pilgerte zu jeder Generalprobe, denn die Chancen, dass eine Castorf-Arbeit an der Zensur vorbei zur Premiere kam, waren überschaubar. 1985 wurde er dann, nach der Absetzung seiner Brecht-Inszenierung „Trommeln in der Nacht“ und einem Disziplinarverfahren, fristlos entlassen. Es folgte eine beispiellose Karriere, die Castorf 1992 an die Spitze der Volksbühne brachte und zu einem der langjährigsten Theaterleiter Deutschlands machte.

Geschnitzt aus einem Eichenstamm

Nun wird aber nicht dem ehemaligen Anklamer Oberspielleiter Castorf, sondern seinem im Oktober 2022 im Alter von 71 Jahren gestorbenen einstigen Chef Wolfgang Bordel von dem Bildhauer Tim Weigelt ein Denkmal geschnitzt, eine knappe halbe Tonne schwer, überlebensgroß, aus einem zwei Meter hohen Eichenstamm.

Bordel, 1983 in die Provinz delegiert, scheiterte zwar an seinem Auftrag, Castorf im Zaum zu halten, gewann aber das verprellte Anklamer Publikum zurück und blieb nach dem Auszug Castorfs Intendant. Er hat das Theater, das bald Teil der Vorpommerschen Landesbühne wurde, 36 Jahre lang geleitet. Unter ihm stach zum Beispiel viele Jahre lang Störtebeker vor Tausenden von Ostsee-Urlaubern in See, das Personal stammte aus der von Bordel gegründeten Theaterakademie, wo im Juli die Statue errichtet und eingeweiht werden soll. Bordel vermochte wie kaum ein Zweiter Theater und Lukrativität unter dem Zauberwort Event in Einklang zu bringen. Mit diesem Wunder hat er so etwas wie einen Heiligenstatus erreicht, mal sehen, ob die Statue Blut weint.