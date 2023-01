„Zum Glück viel Geburtstag“ im Grips: Ein Tag voller Chaos

Erwachsene stöhnen manchmal, wenn man sie auf einen Geburtstag anspricht. Ein Jahr älter, o je. Kinder jedoch freuen sich auf dieses Datum, das Anlass bietet, sich Geschenke zu wünschen und zu feiern. Was wiederum für die zugehörigen Erwachsenen auch eine Herausforderung ist. Das Abenteuer Kindergeburtstag verwandelt Milena Baisch in ein spannendes Stück für Menschen ab sechs Jahren, das am Donnerstag im Grips-Theater uraufgeführt wurde: „Zum Glück viel Geburtstag“, mit Musik.

Das Titellied wird hoffentlich bald vom Grips über die elektronischen Kanäle freigegeben, damit es zu Hause, in Kindergarten und Schule sein Eigenleben starten kann. Volker Ludwig, der Gründer des Theaters, hat es geschrieben, sein Sohn Caspar Hachfeld fand die Noten dafür. Es ist so ansteckend wie viele berühmt gewordene Ludwig-Songs, denkt man an „Doof gebor’n ist keiner“ oder „Wir werden immer größer“. In der Inszenierung bereitet die Musik überhaupt viel Freude, weil die Akkordeonspielerin, ein Posaunist und ein Kontrabassist immer dabei sind im Spiel, sie begleiten weitere Songs, unterstreichen Stimmungen oder markieren Tür- wie Handyklingeln.

Die Mutter ist bei der Feuerwehr

Es ist die Ambivalenz des Tages, aus der sich Witz und Konflikte des Textes speisen, Tempo und Nachdenklichkeit. Der großen Erwartung des Kindes steht der Stress der Eltern gegenüber. Milena Baisch hat sich als besonderen Kniff ausgedacht, dass der Vater nicht nur alles vorbereiten muss, weil die Mutter noch Dienst bei der Feuerwehr tun muss, sondern diese sich kurz vor Eintreffen der Gäste sogar arbeitsbedingt komplett abmeldet. Kuchen, Schatzsuche, Clownsprogramm – das muss der Mann alles alleine wuppen. Gut möglich, dass die Autorin ein bisschen Schadenfreude beim Schreiben auslebte.

Also: Chaos ist angesagt, aber es kam noch besser. Auf der Generalprobe muss etwas schiefgehen, damit die Premiere gelingt, sagt der Theater-Aberglaube. Im Grips hat das einer zu ernst genommen, ist unglücklich gestürzt. Der Intendant sagte dem aufgeregten Erst- und Zweitklässler-Publikum vor Beginn: „Ihr werdet sehen, einer humpelt.“ Ausgerechnet Eike N.A. Onyambu alias Geburtstagskind Niko kommt mit zwei Gehhilfen auf die Bühnenfläche. Den einen Fuß kann er kaum belasten. Und dabei gilt Niko unter seinen Freunden eigentlich als der Schnellste. Die Schauspieler lachen, wenn der Stücktext verlangt, dass sie das sagen. Das Publikum wollte am Ende gar nicht aufhören mit Klatschen und Trampeln, ganz sicher auch als Dank an Onyambu: Er spielte bravourös in den stillen wie den lauten Momenten.

Der Clown sagt wegen Corona ab

Allerdings schien die Gegenwart des verletzten Kollegen zuweilen die anderen etwas zu bremsen. Das eigentlich turbulente Stück hatte länglich wirkende Phasen, die sich auch darin zeigten, dass Zuschauerkinder Plätze wechselten oder ins Quatschen kamen. Oder sollte mit den kleinen Durchhängern nur die Ratlosigkeit des Vaters (René Schubert) illustriert werden? Der Kuchen war ihm verbrannt, den Schatz für die Schatzsuche fand er nicht, konnte ihn also gar nicht erst verstecken, und der Clown sagte wegen Corona ab.

Und dann war da noch ein ungebetener Gast. Ein Mädchen, das nicht eingeladen ist, taucht plötzlich auf, behauptet, ihre Mutter habe sie vor der Tür vergessen. Da muss man ja Mitleid haben. Die Rolle der Feodora ist als die interessanteste angelegt: Das Mädchen buhlt um Freundschaft, hat aber in der Vergangenheit schon einiges an Vertrauen verloren. Sie werde schnell wütend, erfährt man, sie habe schon öfter gelogen. Die Regisseurin Sabine Trötschel lässt das wie ein Hin und Her ablaufen, die beiden engen Freunde Nikos zeigen sich schneller bereit, auf Feodora einzugehen als Niko selbst. Den wiederum wollen die Freunde nicht kränken. Und Yana Ermilova spielt die Feodora schön nervend als wohlstandverwöhnt und vereinsamt.

René Schubert als Nikos Vater und Eike N.A. Onyambu als Niko, vorn, im Bühnenbild sind die Musiker versteckt. imago

Ein Lob sei hier dringend noch zu vergeben. Das Grips hat ja oft bewegliche Bühnenbilder, die von den Spielern selbst verwandelt werden. Diesmal hat Klemens Kühn drei genial einfache Elemente entworfen, aus denen die Außen- und Innenansicht eines Hauses gebaut wird. Draußen schlicht, drinnen mit vielen Details zum Hingucken, von denen viele im Laufe des Geburtstags nützlich werden. Man achte auf die Meerschweinchen!

Nächste Aufführungen 21.–23. und 31.1.; 1., 2., 18., 20.–22.2., Grips, Hansaplatz, www.grips-theater.de