Theaterregisseur Friedo Solter gestorben

Berlin -Der Brecht-Schüler, Schauspieler und Theaterregisseur Friedo Solter ist tot. Solter starb am Dienstag im Alter von 90 Jahren auf Usedom, wie die Akademie der Künste in Berlin am Freitag unter Berufung auf die Familie und die Tochter selbst der dpa bestätigten. Bekannt war er vor allem für seine Arbeiten am Deutschen Theater in Berlin.