Thomas Pöllmann: Neue Kunstausstellung im Hotel de Rome in Berlin

Anlässlich der Berlin Art Week eröffnet das Rocco Forte Hotel de Rome eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Künstler Thomas Pöllmann. Rund 25 seiner großformatigen abstrakten Ölbilder werden in den imposanten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hotels zu sehen sein. Die eigens für das Hotel de Rome kuratierte Ausstellung kann vom 17. September 2023 bis zum 31. März 2024 täglich besucht werden. Die Schau richtet sich nicht nur an Hotelgäste, sondern ist auch für Berliner nach Anmeldung an der Rezeption kostenfrei zugänglich.

Mit der Ausstellung im Hotel wird Kunst mit Nachhaltigkeit verknüpft. Wie dem Hotel de Rome, dessen Engagement 2023 erneut mit dem Prüfsiegel vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie ausgezeichnet wurde, liegen auch Thomas Pöllmann die Natur und der Umweltschutz am Herzen. Aus diesem Grund hat er innerhalb der letzten drei Jahre mehrere Kunstprojekte zur Aufforstung der heimischen Wälder initiiert. Dank dieser Aktionen können derzeit mehr als 4000 neue Bäume nachhaltig gepflanzt werden. Beflügelt durch diesen Erfolg führt Thomas Pöllmann auch bei dieser Ausstellung im Hotel de Rome die Tradition fort: Für jedes verkaufte Bild werden im Anschluss fünf neue Bäume nachhaltig angepflanzt.

Das Hotel de Rome lebt zeitgenössische Kunst und begeistert regelmäßig mit wechselnden, einzigartigen Ausstellungen. Nicht zuletzt wegen seiner zentralen Lage am historischen Bebelplatz und damit nur einen Steinwurf von den schönsten Museen und Galerien entfernt, ist das Fünf-Sterne-Superior-Hotel ein beliebter Anlaufpunkt für kunstinteressierte Gäste und Besucher der Hauptstadt.

Über Thomas Pöllmann

Thomas Pöllmann, geboren 1969, wächst im Hochsauerland auf und zieht 1995 nach Berlin. Schon früh beschäftigt er sich mit Räumen und deren Einrichtung. Dabei hat er immer den Raum als Ganzen im Blick. Neben Farben und Formen spielen Energien und deren Qualitäten eine wichtige Rolle. Nach dem Motto, „einen Raum gut zu gestalten ist eigentlich ganz einfach, man braucht nur ein paar schöne Möbel und vor allem gute Kunst“, berät er Kunden und gestaltet Räume im In- und Ausland.

Neben dem Skizzieren und Aquarellieren widmet er sich seit einigen Jahren intensiv der abstrakten Malerei. Eine wichtige Quelle für Inspiration sind ihm seine Reisen. Im Zusammenhang mit der Einrichtung der deutschen Auslandsvertretungen führten ihn diese in mehr als 30 Länder auf sechs Kontinenten. Viele Eindrücke von Kulturen, Menschen, Farben und Licht werden in seinem Berliner Atelier verarbeitet. Seine Bilder hängen in Privaträumen, bei namhaften Unternehmen und ebenso in Regierungsbauten in Berlin.

Weitere Informationen: www.thomas-poellmann.com, die Ausstellung ist ab 17. September zu sehen. Hotel de Rome, Behrenstraße 37, 10117 Berlin

