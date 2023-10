Ármin Langer kam 1990 in München zur Welt. Seine Eltern waren aus Ungarn eingewandert, er wuchs in beiden Ländern auf. Den Vornamen erhielt er von seinem Urgroßvater, den die Nazis in Auschwitz ermordet hatten. Langers Großeltern wurden nach Auschwitz und Dachau deportiert und überlebten als einzige Familienmitglieder väterlicherseits den Holocaust.