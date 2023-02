Ticketverkauf für die Berlinale hat begonnen Der Countdown läuft: In ein paar Tagen startet die Berlinale. Erste Tickets sind online zu kaufen. dpa

Die Berlinale läuft vom 16. bis 26. Februar. Annette Riedl/dpa

Berlin -Wenige Tage vor Beginn der Filmfestspiele in Berlin hat der Kartenverkauf begonnen. Am Montagmorgen wurden die ersten Veranstaltungen freigeschaltet. Die Festivalleitung setzt auf einen Onlinekartenverkauf. Verkaufsschalter am Potsdamer Platz, wo früher oft stundenlang Filmfans campierten, gibt es diesmal nicht mehr.