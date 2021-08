Ein Film, in dem ein globales Desaster eine Rolle spielt, ist immer auch ein Film, der die Menschheit auf den Prüfstand stellt, ist also ein Katastrophenfilm mit zivilisationskritischer Agenda. Die Fragen, die in einem solchen Kontext zwangsläufig aufgeworfen werden, lauten: Wie gehen die Einzelnen respektive wie geht das Kollektiv mit der Misere um? Wie wirkt sich die desolate Situation auf die conditio humana, auf das Zusammenleben der Menschen aus? Wie steht es um die Überlebenschancen? Zehn Jahre ist es her, dass sich Tim Fehlbaum in seinem sehr beachtlichen Regiedebüt „Hell“ der Erörterung dieser Fragen widmete und damit zugleich den überzeugenden Beweis für die Möglichkeit hochkarätigen deutschsprachigen Genrekinos erbrachte. Mit „Tides“, wie der Vorgänger dem Genre der dystopischen Science-Fiction zuzuschlagen, legt Fehlbaum nun endlich nach.

In „Hell“ war es eine zusammengewürfelte Gruppe Überlebender auf der Suche nach Wasser auf einer überhitzenden Erde, deren Rest Menschlichkeit beinharten Bewährungsproben unterworfen wurde. In „Tides“ sind es Rückkehrer aus dem Weltraum-Exil, die die Wieder-Bewohnbarkeit der vormaligen Heimat prüfen sollen; auf Kepler nämlich, wohin die Eliten sich geflüchtet hatten, ist es plötzlich Essig mit der Fruchtbarkeit. Vom Aussterben bedroht, richtete sich der Blick des Homo sapiens wieder zurück in Richtung Herkunftsort. Es gibt eben keinen Planeten B.