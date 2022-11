TikTok-Star Nathan Evans: Vom Postboten zum Popstar Ein Internetvideo, in dem er den Seashanty „Wellerman“ sang, machte den Postboten Nathan Evans zum Popstar. Nun hat der Schotte sein erstes Album aufgenommen... Philip Dethlefs , dpa

London -Mit seiner TikTok-Performance von „Wellerman“ landete der schottische Postbote und Hobbysänger Nathan Evans vor fast zwei Jahren einen Überraschungshit - und löste eine Art Shanty-Hype aus. „There once was a ship that put to sea, the name of the ship was the Billy of Tea“ - Menschen aus aller Welt sangen auf einmal den rund 150 Jahre alten Ohrwurm mit. Nach weiteren Singles und unzähligen „Wellerman“-Remixes veröffentlicht Evans nun sein erstes Album.