Dies ist keine gewöhnliche Song-Kritik. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es selten so etwas wie eine Song-Kritik – Zeitungen und Zeitschriften rezensieren normalerweise das ganze Album. Aber andererseits ist Till Lindemann auch kein herkömmlicher Künstler oder das Erscheinen dieses Liedes ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Und gäbe es die ganze Causa Lindemann/Rammstein nicht, so hätte sich wohl niemand die Mühe gemacht, ein einzelnes Lied zu rezensieren.

Dieser Text aber erspart Ihnen, noch einmal zu lesen, was Sie schon wissen. Und die Autorin hat sich bewusst dafür entschieden, sich auf die Musik zu konzentrieren und nicht so zu tun, als sei sie schockiert über das neue Werk von Till Lindemann, seine Songtexte oder die visuellen Aspekte seines neuen Videos. Sie wird Ihnen ebenfalls die Einschätzung ersparen, ob die Texte in irgendeiner Weise mit dem Fall zusammenhängen, der in den vergangenen Monaten einen Schatten auf Lindemann und seine Hauptband Rammstein geworfen hat.

Eines ist klar: Hätte die Berliner Staatsanwaltschaft nicht schon vor zehn Tagen beschlossen, die Ermittlungen gegen Till Lindemann einzustellen, wäre dieses Lied wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht worden. So gesehen markiert „Zunge“ den Beginn der „Post-Vorwürfe-Ära“ gegen Lindemann beziehungsweise Rammstein. Und verdient es, eher nach seinem musikalischen Wert als nach seinem Nachrichtenwert oder Empörungspotenzial beurteilt zu werden.

„Ach, mein Herz, das ist gebrochen – doch es schlägt noch, steht nie still“

Der Song wurde pünktlich um Mitternacht Ortszeit veröffentlicht, nachdem er bereits Minuten zuvor geleakt worden war. Dabei handelt es sich um eine 4 Minuten und 30 Sekunden lange, klavierdominierte Ballade. „Da ist ein Loch in dem Gesicht / Das ist der Mund, mit dem man spricht“, sind die Worte, mit denen Lindemann das Schweigen bricht. Auf dem Cover des Liedes ist sein Mund zugenäht, sein Gesicht blutverschmiert. Nur wenige Sekunden später kommt der gitarrenlastige, wie eine sich an den Felsen brechende Welle, dynamische Refrain: „Meine Zunge hat keinen Knochen / Und so sag' ich, was ich will / Ach, mein Herz, das ist gebrochen / Doch es schlägt noch, steht nie still“ - Worte, die im Lichte der Entwicklungen der letzten Monate mit Sicherheit auf alle möglichen Arten interpretiert werden. Seien wir ehrlich: allein der Text „so viele haben so viel geweint“ bietet sich für die perfekte Schlagzeile an.

Die flotten Tanznummern aus Lindemanns Projekt mit dem schwedischen Death-Metal-Wunderkind Peter Tägtgren (die Zusammenarbeit wurde vor drei Jahren abrupt beendet) wird man hier nicht finden. „Zunge“ ist auch nicht ein weiterer alptraumhafter Elektro-Industrial-Ohrwurm, den er mit seiner 2021er-Single „Ich hasse Kinder“ losgelassen hat. Es ist eher eine Hommage an die Seite Lindemanns – wie auch Rammsteins –, die seit ihrem „Mutter“-Album immer häufiger zum Vorschein kommt: Sie ist geprägt von düsterer Schlichtheit, unterbrochen von einem dramatischen, super eingängigen Refrain, überlagert von Lindemanns einzigartiger Baritonstimme, die man unter tausend anderen erkennen kann.

Für Fans der Zusammenarbeit zwischen Lindemann und Tägtgren ist die Abwesenheit des Schweden spürbar. Die Inszenierung hätte bombastischer, die Wirkung dramatischer, passender zu den Texten, sein können, die unter normalen Umständen vielleicht anders geklungen hätten. Alles in allem ist dieses neueste Angebot nicht Lindemanns ultimatives Meisterwerk. Nüchtern betrachtet klingt es wie ein Überbleibsel des neuesten „Rammstein“-Albums – eines, das es tatsächlich verdient hätte, auf dieser Platte zu sein.



Wenige Monate vor Lindemanns Solotournee bleibt unklar, ob diese Single der Vorbote eines Albums ist. Es wird unter seinem vollen Namen und nicht unter dem Markennamen „Lindemann“ veröffentlicht, dem Projekt mit Tägtgren, aus dem zwei Alben hervorgingen. Für diesen Herbst ist eine Solotournee angekündigt, wobei nur etwa ein Drittel der Konzerte ausverkauft ist – ein Termin in Berlin fehlt vorerst.

„Moskau – ras, dwa, tri“

Auf YouTube erscheint das Video zum Song erst am Freitagnachmittag, jedoch erhält die Beschreibung schon mehrere Hinweise. Interessanterweise scheint es unter anderem in Russland gedreht worden zu sein. Die Namen der Mitwirkenden deuten stark darauf hin, von der Schauspielerin, die an seiner Seite spielt, bis zu den „Assistenten im Tigerkäfig“.



Will Lindemann (wieder einmal) „provozieren“ und „schockieren“, indem er seine Liebe zu Russland auch im zweiten Jahr des Ukraine-Krieges bekennt – und das zu einer Zeit, in der die meisten Künstler das Land boykottieren?

Wie es sich herausstellt, ist dies nicht der Fall. In der Beschreibung wird deutlich: Das Video wurde 2021 gedreht, also vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Es ist ebenfalls anzunehmen, dass der Song selbst länger in Lindemanns Schublade lag und auf den richtigen Moment zur Veröffentlichung wartete, zwischen dem Rammstein-Album „Zeit“ von 2022 und der großen Tournee, die von der bekannten Debatte um ihn überschattet wurde.

Es bleibt abzuwarten, wie die Öffentlichkeit und die Medien Lindemanns neuen musikalischen Vorstoß aufnehmen werden. Zumindest Radio eins hat bestätigt, dass es Rammstein und seinen Frontmann trotz der Einstellung der Ermittlungen weiterhin boykottiert. Die wachsende Fangemeinde in den verschiedenen, ohnehin schon großen Facebook-Gruppen der Musiker lässt vermuten, dass der Song zumindest in den deutschen Charts einen Platz reserviert hat.



