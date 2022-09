Timothée Chalamet bei den Filmfestspielen Venedig So richtig optimistisch blickt Jungstar Timothée Chalamet nicht in die Zukunft. Seinen neuen Film stellte er in Venedig vor. dpa

Venedig -Der Schauspieler Timothée Chalamet blickt mit Sorge auf unsere Welt. „Ich denke, es ist hart, in dieser Zeit zu leben“, sagte der 26-Jährige am Freitag in Venedig. „Der gesellschaftliche Kollaps liegt in der Luft.“