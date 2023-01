Top-Globe für „The Fabelmans“ - Deutscher Film geht leer aus Die Golden Globes gelten in Hollywood als Oscar-Vorbote. Zu den Gewinnern der 80. Verleihung gehören „The Fabelmans“ und „The Banshees of Inisherin“. Ein deu... dpa

Michelle Yeoh hat den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 60-Jährige in Malaysia geborene Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in der Science-Fiction-Komödie «Everything Everywhere All at Once». Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Beverly Hills -Der Film „The Fabelmans“ von Regisseur Steven Spielberg hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Er setzte sich bei der Trophäen-Gala in der Nacht zum Mittwoch gegen James Camerons „Avatar: The Way of Water“, „Elvis“, „Tár“ und „Top Gun: Maverick“ durch. Der 76-jährige Spielberg holte mit seinem autobiografischen Film über seine Kindheit und Jugend auch den Regie-Globe.