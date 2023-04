„Top Gun: Maverick“ für mehrere MTV-Preise nominiert Im Mai werden bei den MTV Movie & TV Awards in Hollywood wieder die goldfarbenen Popcornbecher vergeben. Der Actionstreifen mit Filmstar Tom Cruise hat große... dpa

ARCHIV - Schauspieler Tom Cruise bei der Premiere des Films «Top Gun: Maverick». Alberto Pezzali/AP/dpa

Los Angeles -Der Actionfilm „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise als waghalsigem Pilot hat bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards sechs Gewinnchancen. Der US-Sender MTV gab die Nominierungen für seine diesjährigen Film- und Fernsehpreise am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die Trophäen sollen am 7. Mai in Los Angeles vergeben werden.