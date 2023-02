Tote-Hosen-Konzert für Erdbebenopfer ausverkauft Nur eine Minute soll es gedauert haben, dann waren alle Eintrittskarten weg: Die Toten Hosen geben am 24. Februar ein Benefiz-Konzert in Düsseldorf. dpa

ARCHIV - Campino (bürgerlich: Andreas Frege) und die Toten Hosen sammeln Geld für Erdbebenopfer. Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf -Das Benefizkonzert der Toten Hosen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ist innerhalb von 60 Sekunden ausverkauft gewesen. 10.500 Tickets seien in einer Minute vergriffen gewesen, teilte die Band via Instagram und Facebook mit.