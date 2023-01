Tote Hosen: Pantera-Gig bei „Rock im Park“ „unglücklich“ Der Pantera-Sänger Phil Anselmo soll sich 2016 auf einer Bühne rassistisch geäußert und den Hitlergruß gezeigt haben. Aus gegebenen Anlass beziehen die Toten... dpa

Nürnberg -In der Debatte um den geplanten Auftritt der Heavy-Metal-Band Pantera bei den Musikfestivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ hat sich nun auch die Band Die Toten Hosen geäußert. Die Rockband um Frontmann Campino soll ebenfalls bei den Zwillingsfestivals in Nürnberg und am Nürburgring in der Eifel Anfang Juni auftreten.