Tourauftakt: Alphaville füllt Philharmonie in Essen Alphaville hat in den vergangenen 40 Jahren weltweit auf der Bühne gestanden. Nun geht die international erfolgreiche Synth-Pop-Band erneut auf Tour - beglei... dpa

Essen -Zum Tourauftakt der Band Alphaville in Essen haben knapp 1300 Menschen die Philharmonie besucht. Mit tosendem Applaus und lautem Jubeln begrüßte das Publikum die fünfköpfige Synth-Pop-Band und das Deutsche Filmorchester Babelsberg auf der hell erleuchteten Bühne. In ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Album „Eternally Yours“ arrangierte die Band ihre Hits wie „Big in Japan“ oder „Forever Young“ neu und übersetzte Pop in Klassik.