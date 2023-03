Trauerfeier für Schriftsteller Gerhard Wolf Mit einer Trauerfeier auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof ist am Mittwoch in Berlin des Schriftstellers Gerhard Wolf („Beschreibung eines Zimmers“) gedacht... dpa

Berlin -Mit einer Trauerfeier auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof ist am Mittwoch in Berlin des Schriftstellers Gerhard Wolf („Beschreibung eines Zimmers“) gedacht worden. Dazu hatten sich in und vor der kleinen Kapelle des Friedhofs rund zweihundert Menschen versammelt. Der Ehemann der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011) war Anfang Februar in Berlin gestorben.