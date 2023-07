„Tron“-Fortsetzung mit Jared Leto und Jodie Turner-Smith

ARCHIV - Jared Leto spielt die Hauptrolle in der «Tron»-Fortsetzung. a Evan Agostini/Invision via AP/dp

Los Angeles -Für die geplante Fortsetzung der Science-Fiction-Kultfilme „Tron“ und „Tron: Legacy“ sind neben Oscar-Preisträger Jared Leto (51) weitere Schauspieler an Bord gekommen. Das britische Model Jodie Turner-Smith (36, „Weißes Rauschen“) und die US-Kollegen Greta Lee (40, „Past Lives“) und Evan Peters (36, „Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“) spielen in „Tron: Ares“ mit, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtete. Regisseur Joachim Rønning („Pirates of the Caribbean - Salazars Rache“, „Maleficent 2“) verlinkte den Artikel auf Instagram. Der Norweger wolle im August im kanadischen Vancouver mit den Dreharbeiten beginnen, hieß es.

In dem bahnbrechenden Originalfilm „Tron“ von 1982 spielten Jeff Bridges und Bruce Boxleitner lange vor dem digitalen Zeitalter Programmierer in einer Cyber-Welt. In der Fortsetzung „Tron: Legacy“ wirkte das Duo 2010 zusammen mit Garrett Hedlund und Olivia Wilde unter der Regie von Joseph Kosinski mit.

Leto, der schon länger als Hauptdarsteller für den geplanten dritten Teil feststeht, will auch als Produzent mitwirken. Er wurde für seine Nebenrolle in dem Aids-Drama „Dallas Buyers Club“ 2014 mit dem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt spielte er in Filmen wie „Zack Snyder's Justice League“, „House of Gucci“ oder „Morbius“ mit.