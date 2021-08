Berlin - Was für ein Aufwand für das Kopieren von drei Minuten Musik! Die selbst konstruierte Aufnahmedrehbank wurde an eine Tonquelle angeschlossen, ein Saphir schrieb die Musik auf eine Folie aus Röntgenfilm, so dass sie auf einem Plattenspieler mit 78 Umdrehungen pro Minute abgespielt werden konnte – solange, bis sie verschlissen war.

Was heute ein künstlerisches Statement gegen die allseitige Verfügbarkeit und Kopierbarkeit von Musik wäre, war zwischen 1946 und 1964 in der Sowjetunion der einzige Weg, um an aufregende oder verbotene Klänge zu kommen. Die Ausstellung „Bone Music“, die nach Stationen in Sankt Petersburg, Tel Aviv, Tokio und London nun in Berlin gastiert, zeigt nicht nur eine fast vergessene Technologie, sondern nimmt die Besucher mit auf eine musikalisch-politische Zeitreise. Der Ort in der Villa Heike wurde von den Machern um Björn Döring bewusst gewählt: Denn in der einstigen Fabrikantenvilla unterhielt das Ministerium für Staatssicherheit ein Archiv. Im nahen Gefängnis saßen kritische Liedermacher wie Stephan Krawcyk, Christian Kunert, Gerulf Pannach und Salli Sallmann, weil sie für ihre verbotene Musik sogar Haft in Kauf nahmen, so wie die sowjetischen Röntgenfilm-Produzenten Jahrzehnte zuvor. „Wie viel riskierst du für deine Musik“, fragt Stephen Coates, Kurator des X-Ray Audio Projects.