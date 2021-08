Moskau - Den Jahreswechsel 1940/41 erleben die meisten Moskauer wie immer. Sie verabreden sich zum Feiern und Essen. Auch die nächsten Monate sind von alltäglichen Hoffnungen und Problemen bestimmt. So schreibt Autor Arkadi Perwenzew, dass er um eine größere Wohnung kämpfen will. Der 16-jährige Georgi Efron, Sohn der Lyrikerin Marina Zwetajewa, notiert, warum er seinen Vater nicht im Gefängnis besuchen will. Dabei herrscht in Europa längst Krieg. Die Deutsche Wehrmacht hatte halb Europa überfallen, die Sowjetunion Krieg gegen Finnland geführt und im Westen jene Gebiete besetzt, die sie sich im Hitler-Stalin-Pakt gesichert hatte. Die meisten Moskauer fühlen sich sicher.

Die vom RBB verantwortete Arte-Doku „Moskau 1941 – Stimmen am Abgrund“ schildert das Jahr nicht aus politisch-militärischer Perspektive, sondern baut vor allem auf die wenigen erhaltenen Tagebücher. Private Aufzeichnungen galten damals als höchst verdächtig, wurden oft versteckt oder vernichtet, um dem Geheimdienst NKWD keine Handhabe zu bieten. Regisseur Artem Demenok ist ein Spezialist für deutsch-russische Themen. Für den Zweiteiler „Schatten des Krieges“ bekam er 2017 den Grimme-Preis, nominiert wurden 2019 seine „Deutsch-russischen Skizzen“ unter dem Titel „Krieg und Frieden“.

Ein Schüler sieht erstaunlich klar

Mit „Moskau 1941“ stellt Demenok die Notizen Moskauer Künstler der offiziellen Propaganda gegenüber. Während noch im Mai 80.000 Zuschauer das Fußballspiel von Spartak gegen Dynamo erleben, sieht ein Schüler erstaunlich klar, erwartet den deutschen Überfall Ende Juni. Die Tagebücher des deutschen Botschafters Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg belegen, dass er vergeblich versucht, Moskauer Offizielle vorm bevorstehenden Angriff zu warnen. Noch am 14.6. lässt Stalin eine Meldung der Nachrichtenagentur Tass veröffentlichen, die Warnungen vor einem deutschen Vertragsbruch als Gerüchte abtut.

Umso dramatischer ist die Stimmung nach den raschen Erfolgen der Wehrmacht. Schriftsteller Leonid Timofejew konstatiert erst die Ratlosigkeit und Unfähigkeit der Organe, später eine „nationale Schande“. „Warum haben wir uns nicht vorbereitet?“ wird zur meistgestellten Frage. Dabei wissen die Moskauer gar nicht genau, wie bedrohlich die Lage ist: Karten über den Frontverlauf werden nicht publiziert. Stattdessen wird an den Durchhaltewillen appelliert: Sergej Eisensteins Monumentalfilm „Alexander Newski“ über den Sieg gegen die deutschen Kreuzritter kommt in die Kinos zurück. Trotzdem widerspiegeln die Tagebücher die Panik, die im Oktober 1941 nach den massenhaften Evakuierungen ausbricht. Erst im Dezember kehrt etwas Zuversicht zurück. Doch in den folgenden Kriegsjahren sterben viele der Moskauer, deren Stimmen dieser eindringliche Film vereint.

Moskau 1941 – Stimmen am Abgrund – Die, 24.8., 20.15 Uhr, Arte