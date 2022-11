Endlich gute Nachrichten: „Tagesschau“ schafft Krawatten-Zwang ab

Unklar bleibt, was Hegel von der Krawatte hielt. Der Anzug als ihr Begleiter, als ihre Basis allerdings war ihm verhasst. Der mit der Industrialisierung zur Uniform erklärte Herrenanzug sei etwas „durch äußere Zweckmäßigkeit Hervorgebrachtes, etwas Zugeschnittenes, das hier zusammengenäht, da herübergezogen, dort fest ist, überhaupt schlechthin unfreie Formen und nach Nähten, Knopflöchern, Knöpfen hin und her gelegte Falten und Flächen“, schrieb der Philosoph 1842. „In der Tat ist eine solche Kleidung bloße Überdeckung und Einhüllung“ – eine Zwangsjacke.

Bei der „Tagesschau“ macht man 180 Jahre nach Hegels „Vorlesungen über die Ästhetik“ Schluss mit vestimentären Zwängen. Zumindest mit einem Teil davon. Es ist nicht der Anzug, der hier zur Debatte steht, wohl aber der Schlips als seine dekorative Beigabe: Waren die Moderatoren des Nachrichtenjournals bisher dazu angehalten, ein solches Textil zu tragen, steht ihnen die Wahl dafür oder dagegen nunmehr frei.

Mit Einschränkungen allerdings: Nur während der Nachtsendungen ist der freie Herrenhals erlaubt, ließ André Schünke auf Nachfrage der Bild wissen, zur Primetime gilt nach wie vor Krawatten-Pflicht. Schünke traute sich am Sonntag um 1.40 Uhr – des nächtens also – zwang- und schlipslos vor die Kameras: dunkelblauer Anzug, hellblaues Hemd, die beiden obersten Knöpfe nicht geschlossen. So was hat die Welt noch nicht gesehen? Fast: Auch Jens Riewa tauchte vor zwei Jahren ohne Selbstbinder in der „Tagesschau“ auf. Versehentlich.

Seriosität und Status entscheiden sich nicht mehr am Hals-Dekor

Spontan musste er einen Abschied für seinen langjährigen Kollegen Jan Hofer improvisieren – die Krawatte blieb in aller Eile einsam im Garderobenraum zurück. Hofer seinerseits inszenierte seinen Abgang auch mithilfe des klassischen Männer-Accessoires, das er in der letzten Minute seiner 36 Dienstjahre feierlich ablegte. In den Ruhestand ging der Moderator bekanntlich nicht, er verleiht nun dem Nachrichtenjournal RTL Direkt ein Gesicht. Eines, das kinnabwärts ohne Verzierung auskommt, wohlgemerkt.

Die Befreiung des Männerkörpers, die völlige modische Entfesselung ist das noch lange nicht. Wohl aber ein Zeichen dafür, dass man nun auch bei den Öffentlich-Rechtlichen der sich immer wandelnden Mode Rechnung trägt: In einer Gegenwart, in der sich Seriosität und Status nicht mehr am Hals-Dekor entscheiden, in der die reichsten Männer der Welt im Hoodie durch die Tech-Chefetagen schlurfen und die Hotelkette Soho House keinen Krawatten-Zwang, sondern ein Krawatten-Verbot ausspricht, hat auch die ARD endlich aufgeholt. Zumindest nachts.